Cicpc ha detenido a 1.014 personas por narcotráfico

Cerca de cuatro toneladas de droga incautada y más de mil detenciones, ha efectuado el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), durante un balance de resultados sin precedentes en su lucha contra el narcotráfico durante el año 2025.

Han incautado cerca de cuatro toneladas de droga



Las cifras, divulgadas por el departamento de prensa de esta institución, demuestran la efectividad de las operaciones estratégicas implementadas por el cuerpo de seguridad en todo el territorio nacional.



La Dirección Nacional Contra Drogas del Cicpc, en una perfecta «fusión popular, militar y policial», ha intensificado sus labores de inteligencia, así como los despliegues tácticos y patrullajes especializados.



En concreto, se han decomisado un total de 3.824,527 kilogramos de sustancias ilícitas en distintos procedimientos realizados a lo largo del país, y unas 1.014 personas han sido arrestadas, presuntamente vinculadas a estas redes delictivas.



La fuente reveló que estas acciones han abarcado zonas fluviales, marítimas y aéreas, permitiendo la incautación de un arsenal de recursos utilizados por organizaciones criminales. Entre los hallazgos destacan embarcaciones con potentes motores fuera de borda, aeronaves y estructuras logísticas vinculadas a redes de narcotráfico transnacional.

Estos resultados son un claro indicativo del compromiso del Cicpc en su misión de garantizar la seguridad de la ciudadanía. La institución ha reafirmado que la lucha contra este flagelo es una prioridad, enmarcada en una política de Estado orientada al desmantelamiento y la erradicación de las redes criminales que amenazan la paz y el bienestar del pueblo venezolano. El cuerpo de seguridad ha dejado claro que la batalla contra el narcotráfico no se detiene.

