Britney Spears volvió a ser el centro de atención esta semana después de compartir una foto desnuda en sus redes sociales, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Britney Spears vuelve a causar revuelo por una foto desnuda en sus redes.

La imagen, publicada sin ningún tipo de explicación en sus historias de Instagram, muestra a la artista posando sin ropa y de espalda a la cámara.

Muchos fans interpretaron la publicación, que se viralizó rápidamente, como una expresión de libertad y autoaceptación, mientras que otros manifestaron inquietud por el bienestar emocional de Britney.

Al poco tiempo, la cantante compartió en su feed de Instagram otra foto sin ropa y también de espalda a la cámara que acompañó una reflexión sobre algunas de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida.

“Somos personas tan frágiles y humanas, los años más difíciles de mi vida fueron cuando mis dos hijos se fueron durante 3 años… No pude llamar ni enviar mensajes de texto y recuerdo en estado de shock que mi secreto para sobrevivir fue la negación y muchas lágrimas”, escribió.

También te puede interesar: De Guillermo del Toro hasta Bad Bunny: La Mostra se llena de cine hispano

Más detalles sobre Britney Spears vuelve a causar revuelo por una foto desnuda en sus redes

La cantante también se refirió a su relación con Sam Asghari, de quien se divorció el año pasado. “Es extraño que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi se sintió como una distracción falsa para ayudarme a lidiar con ello… bueno, sé que me estoy recuperando porque tengo hambre otra vez como un niño o un bebé… tengo tanta hambre que me duele y cuando como es como si fuera la primera vez que como en mi vida…”.

Desde hace años, Britney Spears ha enfrentado altibajos mediáticos y personales que la han mantenido en la mira de todos.

Tras la famosa disputa con su padre por su tutela, que finalizó en 2021, la cantante ha intentado recuperar el control de su vida y carrera, pero episodios como este alimentan la especulación sobre su estabilidad emocional.

elsiglo con información de (ElNacional)

MG