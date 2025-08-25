Voraz incendio destruyó emblemática confitería en Valencia

Un voraz incendio redujo a cenizas la emblemática Confitería La Cebollera, ubicada en la calle Farriar con Girardot del centro de Valencia, estado Carabobo.

Controlaron con éxito la situación



El siniestro, que se desató alrededor de las 9:30 de la mañana, provocó la pérdida total del establecimiento, dejando un panorama desolador.



Más de un centenar de efectivos y 13 unidades bomberiles de cuatro municipios (Valencia, San Diego, Guacara y Los Guayos) se movilizaron para combatir las llamas.



Tras intensas horas de trabajo, los valientes equipos de rescate lograron controlar el fuego, aunque el local sufrió daños irreparables. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni pérdidas humanas.



Los bomberos se encuentran actualmente realizando labores de refrescamiento para mitigar cualquier riesgo de reinicio y asegurar la zona.



Las autoridades han confirmado que las llamas no se propagaron a los locales vecinos, limitando la tragedia a un solo establecimiento. Aún se desconoce la causa del incendio, y se espera que se inicie una investigación para esclarecer los hechos.

