Autoridades investigan cuatro decesos en las últimas horas

Cuatro personas fallecieron por diversas causas durante este sábado en los municipios Girardot y Ribas del estado Aragua, casos que están siendo investigados por las autoridades policiales para su respectivo esclarecimiento.

Senamecf-Aragua realizó cada una de las autopsias

Primeramente, a las 3:30 pm se registró un suceso en el barrio La Pedrera de Maracay, cuando los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fueron notificados sobre la muerte de un ciudadano, quien cayó a un pozo séptico en el interior de su vivienda, ubicada el sector Las Brisas.

Según comentaron fuentes extraoficiales, la víctima fue identificada como José Daniel Polanco Pérez, de 50 años de edad.

La información que se maneja es que el ciudadano al parecer realizaba algún trabajo doméstico en el área de desagüe de la residencia, pero por causas aún por determinar se desplomó y cayó dentro del pozo, sufriendo graves lesiones que lamentablemente le causaron la muerte.

Comisiones del Cicpc de la Delegación Municipal Maracay iniciaron las averiguaciones sobre el caso y se encargaron de trasladar el cuerpo sin vida de José Daniel a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), para que le realizaran la autopsia de ley.

Por otra parte, se conoció que un ciudadano de 65 años de edad, murió tras sufrir una caída de altura en el sector La Fundación de Pao de Zárate, municipio Ribas.

El fallecido fue identificado como Rolando Antonio Mijares Padrón, y el suceso ocurrió en una casa sin número de dicha localidad.

La información que se maneja es que el ciudadano subió una pared cuando hacía reparaciones a la vivienda, y lamentablemente cayó al perder el balance.

HALLADO SIN VIDA EN UNA OFICINA

El tercer caso se trata sobre el hallazgo de un hombre de 65 años de edad, cuyo cadáver fue localizado sin vida dentro de una oficina del edificio Nivica de la ciudad de Maracay.

Según fuentes extraoficiales, el fallecido fue Amadis Daniel González Criollo, y su hallazgo ocurrió durante el transcurso del pasado sábado.

Extraoficialmente se conoció que el hombre fue encontrado ahorcado dentro de la oficina número 1, e inmediatamente llamaron a la Policía Científica para que investigue el caso.

MUERTE DE PARTURIENTA

Por último, una joven de 16 años falleció en las instalaciones del Hospital Central de Maracay, luego de que días atrás diera a luz, pero sufrió graves complicaciones durante el alumbramiento.

La parturienta fallecida fue identificada como Yulianys Alexandre Pérez Díaz, y el deceso ocurrió este sábado en el HCM.

Sobre este deceso no hay mayor información, no obstante las autoridades están indagando para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC