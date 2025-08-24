Alias «Mono Luis» a prisión por el atentado en Cali

Un juez colombiano ordenó enviar a prisión preventiva a Luis Fernando Vera Fernández, hermano de alias ‘Iván Mordisco’, uno de los hombres más buscados de Colombia y jefe del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC, informó este domingo la Fiscalía.

Luis Fernando Vera Fernández, es hermano de alias «Iván Mordisco»

La captura de Vera Fernández, conocido como ‘Mono Luis’, había sido anunciada el viernes por el presidente Gustavo Petro, quien señaló a las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’ como responsables del atentado con carro bomba del jueves en Cali, la principal ciudad del suroeste colombiano, que dejó seis civiles muertos y cerca de 80 heridos.

La Fiscalía, según detalló en un comunicado, imputó a ‘Mono Luis’ por homicidio y porte ilegal de armas, y aunque no aceptó los cargos, fue enviado a prisión como medida de aseguramiento.

El ente acusador lo señala como presunto responsable del asesinato de un exintegrante de las antiguas FARC, ocurrido el pasado 9 de julio en El Peñón, un municipio de menos de 6.000 habitantes ubicado a unos 120 kilómetros al norte de Bogotá.

Fue en una zona rural de esta localidad donde la Policía lo capturó.

Según la investigación, Vera Fernández habría disparado en tres ocasiones contra la víctima, abandonó el cuerpo en una zona boscosa y más tarde, en conversaciones telefónicas, reconoció su autoría y explicó las razones del crimen.

La Fiscalía lo describe como el hermano y «principal hombre de confianza» de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, por cuya captura el Gobierno ofrece cerca de un millón de dólares.

El atentado del jueves en Cali ocurrió apenas unas horas después de otro ataque perpetrado en una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), contra un helicóptero de la Policía Antinarcóticos que causó la muerte a trece uniformados y fue vinculado al frente 36 de la disidencia liderada por alias ‘Calarcá’.

‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ compartieron inicialmente la conducción del EMC, pero en abril de 2024 la organización se dividió y la facción de ‘Calarcá’ pasó a llamarse Estado Mayor de Bloques y Frentes.

Hasta ahora, ningún grupo armado se ha atribuido estos ataques que sacudieron al país y por los que ya han sido capturados tres hombres.

ENTRENABA A SUS HIJAS

De acuerdo con las investigaciones, Vera Fernández entrenó a sus hijas, conocidas como alias «Patricia» y «La Mona», para que sirvieran de enlace y protección directa a su hermano (Iván Mordisco).

«Este hombre fue impulsor de la consolidación familiar de la estructura criminal, vinculando a sus hijas y otros parientes en el círculo de confianza de ‘Iván Mordisco'», detalló una fuente judicial que conoce del caso.

El papel de «Patricia» consistía en actuar como enlace directo entre los dos hermanos, mientras que su otra hija se consolidó como cabecilla de comisión y enlace narcotraficante en Amazonas, con conexiones con grupos delincuenciales de Brasil. Esta estructura permitió «ampliar el círculo de confianza alrededor del máximo cabecilla, cerrando espacios de infiltración externa», según la misma fuente. Además, se supo que alias Mono Luis estaba criando a una hija de su hermano de tres años de edad, lo que refuerza la dimensión familiar de la organización.

La trayectoria delictiva de Vera Fernández se extendió por más de once años, durante los cuales desempeñó un papel central en la consolidación de redes de narcotráfico, la articulación de finanzas ilícitas y la logística que sostenía las operaciones de la organización en el sur del país.

Las investigaciones lo identifican como el responsable de administrar los recursos provenientes de narcotráfico, secuestro y extorsión, fondos que se destinaban directamente al fortalecimiento de la estructura liderada por su hermano.

El capturado coordinaba cargamentos de droga desde la frontera con Brasil hacia Estados Unidos y Europa. Otra fuente judicial subrayó: «Su capacidad para movilizar recursos y articular contactos internacionales lo convirtió en uno de los principales dinamizadores de la economía ilícita de las disidencias de las Farc».

