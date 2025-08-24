Falleció mecánico al chocar contra un muro y un portón

Un ciudadano de 49 años de edad falleció la madrugada de este domingo luego de sufrir graves lesiones al colisionar el vehículo que conducía contra un objeto fijo en la entrada de la urbanización Villas El Carmen, sector El Mácaro, municipio Santiago Mariño, estado Aragua.

Luto en la comunidad de El Mácaro por este accidente

La víctima fue identificada como Freddy Ramón Cisneros Escobar, y el suceso ocurrió aproximadamente a las 3:08 am, según confirmaron fuentes oficiales.

Familiares del fallecido revelaron que Cisneros Escobar era de profesión mecánico, lo que le sirvió para criar a sus dos hijas y mantener a sus seres amados.

La PNB actuó en el caso

Su padre, devastado por la noticia, no conoce con precisión lo ocurrido, ya que vive en Maracay y su amado hijo residía en El Mácaro.

Lo que pudo indicar es que su hijo manejaba en la madrugada un carro marca Fiat, de los años 90, y terminó chocando contra una pared y el portón de la urbanización ubicada en la calle Mariño.

El padre de Freddy Ramón señaló que lamentablemente el automóvil impactó contra una columna de concreto, lo que le provocó graves lesiones.

Al sitio se acercaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Tránsito Terrestre y demás efectivos de seguridad para atender la situación.

El cadáver del conductor fallecido fue trasladado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), sede Caña de Azúcar donde le realizaron la autopsia de ley.

También te puede interesar: Dos detenidas por atacar con un bisturí a una mujer

Durante este mes de agosto se han confirmado 19 fallecidos por accidentes de tránsito en el estado Aragua, siendo una de las cifras más altas durante este 2025.

El mensaje es nuevamente a las personas a manejar con precaución y respetar las normativas de seguridad. Asimismo, evitar conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC