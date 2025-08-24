Dos detenidas por atacar con un bisturí a una mujer

En un suceso que conmociona a la comunidad de Villa de Cura, municipio Zamora, dos mujeres fueron arrestadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por su presunta participación en una violenta agresión con un arma blanca contra otra fémina.
El incidente, motivado por conflictos personales, ocurrió en el sector Francisco de Miranda II.
Las detenidas fueron identificadas como Wendy Eliana Herrera Seijas, de 53 años, y Marianyoly Rafaela Quintana Herrera, de 21 años. Ambas enfrentan cargos por haber sometido y lesionado a la víctima, cuya identidad no ha sido revelada.
Según los informes de la Delegación Municipal de Villa de Cura, que difundió el C/G Douglas Rico, jefe nacional del Cicpc, la agresión se desencadenó cuando Wendy Herrera dominó físicamente a la víctima, mientras que Marianyoly Quintana desenfundó un bisturí. Con el arma blanca, Quintana le habría causado varias cortadas en el rostro y un brazo a la agredida.
El caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y el proceso judicial.
