Dos detenidas por atacar con un bisturí a una mujer

En un suceso que conmociona a la comunidad de Villa de Cura, municipio Zamora, dos mujeres fueron arrestadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por su presunta participación en una violenta agresión con un arma blanca contra otra fémina.

Las mujeres están a la orden del Ministerio Público.

El incidente, motivado por conflictos personales, ocurrió en el sector Francisco de Miranda II.

Las detenidas fueron identificadas como Wendy Eliana Herrera Seijas, de 53 años, y Marianyoly Rafaela Quintana Herrera, de 21 años. Ambas enfrentan cargos por haber sometido y lesionado a la víctima, cuya identidad no ha sido revelada.

Según los informes de la Delegación Municipal de Villa de Cura, que difundió el C/G Douglas Rico, jefe nacional del Cicpc, la agresión se desencadenó cuando Wendy Herrera dominó físicamente a la víctima, mientras que Marianyoly Quintana desenfundó un bisturí. Con el arma blanca, Quintana le habría causado varias cortadas en el rostro y un brazo a la agredida.

El caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y el proceso judicial.

