Camión volcó en el kilómetro 89 de la ARC

Un camión de carga pesada volcó este sábado en la Autopista Regional del Centro (ARC) a la altura del kilómetro 89, tramo correspondiente a San Mateo-La Victoria del estado Aragua.

El camión embarrancado en la maleza.

Según revelaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió entre la mañana y el mediodía, y afortunadamente no dejó personas fallecidas ni lesionadas.

La información que se maneja es que el conductor del camión, marca Iveco, de color blanco y placas A09AV4J, perdió el control y terminó volcando al costado de la vía, en el sentido Caracas-Maracay.

Los conductores que circulaban por la autopista vieron lo ocurrido y notificaron la situación a las autoridades, acercándose comisiones motorizadas de la Policía de Aragua y la Guardia Nacional.

Los funcionarios confirmaron que el conductor salió ileso del vehículo, y procedieron a iniciar las labores para rescatar el camión del barranco.

