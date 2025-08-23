Dos muertes por hechos viales se reportaron en las últimas 48 horas

En las pasadas 48 horas se confirmaron dos muertes por hechos viales de dos mujeres en dos localidades del estado Aragua, que se suman a la amplia lista de fallecimientos por esta causa durante esta semana.

Una mujer murió arrollada en la avenida Aragua

El caso más reciente ocurrió este viernes en la carretera nacional Cagua-Villa de Cura, donde una docente de 57 años de edad falleció tras caer de una motocicleta, en la que se trasladaba como pasajera.

De acuerdo con fuentes no oficiales, la fallecida fue identificada como Aleida Yoleida Fuenmayor de Lebur, el suceso ocurrió a la altura del sector Las Huadas del municipio Zamora.

La información que se maneja es que la dama iba de parrillera, y por causas aun por determinar se cayó de la moto, sufriendo graves lesiones, posiblemente en la cabeza.

Inmediatamente la docente fue auxiliada por otros conductores de la vía, quienes llamaron a los organismos de seguridad para que atendieran el caso.

La dama fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. José Rangel de Villa de Cura, pero debido a la gravedad de las lesiones sufridas falleció minutos después de ser ingresada.

MUJER EN SITUACIÓN DE CALLE ARROLLADA

Por otra parte, el pasado jueves falleció una mujer identificada como María José Alvea Márquez, de 31 años de edad, tras ser arrollada por un vehículo de carga pesada en la prolongación de la avenida Aragua, perteneciente al sector La Morita, municipio Santiago Mariño.

Sobre el deceso de la mujer se confirmó que fue a las 5:00 pm, y se trataba de una persona que deambulaba por las calles por causas aparentemente psicológicas o de situación de calle.

Lo que se conoce es que aproximadamente a esas horas del 21 de agosto, fue arrollada de manera accidental por un camión que circulaba por la prolongación de la avenida Aragua, específicamente en la curva de un reconocido hotel de temática árabe.

Al sitio se acercaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Tránsito Terrestre, que confirmaron el deceso de la mujer e iniciaron las averiguaciones para esclarecer el accidente.

El cadáver de la dama fue llevado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), sede Caña de Azúcar, donde le realizaron la autopsia de ley.

Con estos dos decesos reseñados, se elevan a nueve las personas fallecidas por accidentes viales, siendo la mayoría las víctimas las que se desplazaban en moto y el trágico accidente ocurrido en la vía de Choroní del pasado miércoles 20 de enero.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC