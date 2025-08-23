Autoridades policiales frustraron asalto a tienda de repuesto

Funcionarios policiales frustraron un asalto este sábado en una tienda de repuestos de motos ubicada en la avenida Ayacucho de Maracay, Aragua. Durante el hecho se registró un tiroteo, y al parecer dejó a una persona lesionada, según fuentes extraoficiales.

El robo ocurrió en la avenida Ayacucho

Según testigo de los hechos, aproximadamente a las 11:30 am, dos sujetos a bordo de una moto marca Empire Keeway, modelo Owen, de color rojo, llegaron a cometer su fechoría al local de repuestos ubicado entre la calle Santos Michelena y la avenida Bolívar.

Se conoció que uno de los sospechosos entró al local sin quitarse su casco, de color azul, y lentes oscuros. Pidió un repuesto, y a la hora de pagar en efectivo con divisa americana empezó a engañar al personal que lo atendía.

Según relató una fuente en conocimiento del hecho, esta actitud era parte de la puesta de escena del delincuente, ya que pretendía apoderarse discretamente del dinero del establecimiento, a través del método delictivo conocido como un «cambiazo».

Presuntamente, el sospechoso trataba de hacer creer al personal del local de motos que no le habían entregado el vuelto, para así obligarlos a entregar más dinero, siendo este mismo modus operandi el que han estado aplicando, siempre con el casco puesto para no dejarse ver el rostro.

Lamentablemente, varios comerciantes del centro de Maracay han caído en la trampa del cambiazo, y han alertado la situación al resto de sus colegas para que no caigan en este mecanismo delictivo.

Al parecer, los encargados de la tienda de repuestos estaban en alerta y procedieron a dejar en evidencia la simulación del sujeto.

El sospechoso trató de escapar del lugar al verse descubierto, sin embargo, presuntamente al local ingresaron unos funcionarios policiales que, por mera casualidad, buscaban accesorios para las motos, y se percataron de la situación sospechosa.

Rápidamente, el motorizado salió corriendo del local a buscar a su compañero, que lo esperaba en la moto marca Owen, de color rojo, pero, los agentes policiales lo persiguieron.

En ese mismo instante también llega una comisión del Cicpc, que estaban cerca del lugar, y seguidamente se escucharon al menos dos disparos, que provocaron que los transeúntes se resguardaran y los establecimientos aledaños cerraran momentáneamente.

Se dijo que en el tiroteo una persona resultó lesionada, pero esta información no ha sido confirmada.

Se desconoce si los individuos fueron capturados. Afortunadamente, el local no sufrió pérdida económica, gracias a la astucia de los empleados, y a la casual presencia de funcionarios el momento del robo frustrado.

