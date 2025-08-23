William Contreras sacudió jonrón de oro

William Contreras está lejos de su tope de jonrones en una temporada (23), pero cuando ha sacado la bola del parque, la mayoría de las veces ha contribuido en triunfos de Milwaukee. Aunque ninguno de manera tan directa como el cuadrangular que dejó en el terreno 5-4 a los Gigantes de San Francisco, en el American Family Field.

El criollo castigó una slider del relevista Rodríguez y despachó la pelota a 100 mph

Con el encuentro igualado en el cierre del noveno inning y en cuenta de 1-0, Contreras castigó una slider, del relevista dominicano Randy Rodríguez, que quedó en la zona alta de strike y la despachó a 100 mph. El misil salió del parque entre los jardines izquierdo y central, a una distancia del plato de 379 pies, para sellar el triunfo de los Cerveceros.

Fue el primer vuelacercas en la carrera del receptor para dejar tendido al rival, el noveno triunfo de Milwaukee en su última oportunidad al bate y la cuarta por la vía del jonrón, después de no conectar ninguno en esas circunstancias durante 2024. Esos cuatro cuadrangulares son la mayor cantidad para el equipo desde 2018, de acuerdo con el reporte de Adam McCalvy para MLB.com.

«Espero poder hacerlo mil veces más», dijo un eufórico Contreras, después del encuentro.

Las estadísticas de poder del venezolano se han visto afectadas en la campaña, debido a que está jugando con una fractura en el dedo medio izquierdo, por lo que ha tenido que salir al terreno con una protección especial en la manoy sobreponerse al dolor, mediante analgésicos.

Pero ocho de sus 14 bambinazos en 2025 (57%), los ha conectado para contribuir en triunfos.

Antes del emocionante desenlace, Contreras había sacudido un doble impulsor en el séptimo, para darle una momentánea ventaja a su club de 3-2.

El toletero derecho, terminó el desafío con dos imparables en cuatro visitas al plato, dos remolcadas y una anotada. Una actuación que mejoró su línea ofensiva a .294/.405/.436 (296-87), con ocho tetra batazos, 51 fletadas y .841 de OPS, en las victorias de Milwaukee. Esas producidas, representan el 81% de su total de 63 en la zafra.

Milwaukee inició la jornada de ayer con 20 triunfos en sus últimos 25 juegos. Durante ese lapso, William Contreras marcha con una línea ofensiva de .307/.402/.594 (101-31), con cinco dobles, ocho jonrones, 21 anotadas, 21 remolcadas y .996 de OPS. Mientras que suma 15 boletos por 17 ponches. Para poner en contexto esa actuación, el venezolano marcha segundo en carreras, cuadrangulares y almohadillas alcanzadas (60), quinto en hits e impulsadas, sexto en extrabases (13), slugging y OPS, séptimo en OBP y décimo en pasaportes, entre los peloteros calificados de la Liga Nacional, durante el período descrito.

elsiglo

AC