PC atendió a siete herido en diversos accidentes

Funcionarios de Protección Civil de los municipios Mario Briceño Iragorry, Girardot y Santiago Mariño, tuvieron un fin de semana bastante movido, luego de que reportaran tres accidentes en distintas arterias viales.

Dos heridos en MBI se suman a la lista de accidentes



En este contexto, tres personas resultaron heridas en la avenida Casanova Godoy, a la altura del sector Montaña Fresca, luego de que se registrara una colisión múltiple.



Entre los lesionados se encontraba una mujer y un menor de edad. Se presume que uno de los conductores perdió el control del vehículo al tomar la peligrosa curva del sector Montaña Fresca.



Afortunadamente, Protección Civil del municipio Girardot, Bomberos de Aragua y paramédicos del Crama, llegaron para auxiliar a los lesionados y trasladarlos a un centro de salud.



Por otra parte, en el municipio Mario Briceño Iragorry, los uniformados de chaqueta naranja auxiliaron este sábado a dos personas que cayeron de una moto en la avenida Universidad, a la altura del sector El Paseo.

También te puede interesar:Cicpc ha detenido a 1.014 personas por narcotráfico



Por último, dos mujeres resultaron lesionadas ayer tras caer de una motocicleta en la avenida Intercomunal Turmero Maracay, a la altura de la pasarela del sector Arturo Michelena.



La conductora de la moto al parecer perdió el control del vehículo, cayó al asfalto y sufrió laceraciones, al igual que su acompañante.

LINO HIDALGO

GM