Piñonal coronará a su reina este sábado

Con motivo del 65º aniversario de la comunidad de Piñonal, en el municipio Girardot, el comité organizador de las Reinas Piñonal 2025, realizó la presentación a la prensa e imposición de bandas a las 22 candidatas que aspiran a convertirse en las primeras soberanas de la belleza de la comunidad. El evento marcó un hito en la historia de la localidad, demostrando el talento y la belleza de sus jóvenes.

La presentación se llevó a cabo el pasado lunes, en un ambiente lleno de emoción y belleza. Las 22 jóvenes, divididas en las categorías mini, preteen y miss, desfilaron con elegancia y carisma, captando la atención de los medios de comunicación y del público presente. Cada una de ellas recibió su banda oficial, simbolizando el inicio de su camino en este certamen.

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

