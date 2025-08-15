Botafogo de Savarino tomó la delantera en la Libertadores

El Botafogo de Jefferson Savarino tomó la delantera en los octavos de final de la Copa Libertadores al vencer 1-0 al Liga de Quito ecuatoriano este jueves. Con el resultado, el actual defensor del título se puso en ventaja en la disputa por un cupo en cuartos de final del torneo continental.

En el choque, Jefferson Savarino jugó de titular durante 71 minutos. En total, ya son cuatro los partidos que disputa el venezolano, todos como titular. Todavía no ha logrado anotar ningún gol pero ya acumula en su registro dos asistencias en la actual edición del certamen continental.

El Botafogo ahora necesita de un empate en su visita en la altura de Quito, el próximo jueves, para avanzar a la próxima fase de la Libertadores. De esta forma, logrará mantener el sueño de retener el título conquistado el año pasado.

El juego contra la Liga de Quito fue bastante intenso y disputado. Botafogo tan solo necesitó 14 segundos para abrir el marcador, con una anotación en la que el atacante Artur aprovechó una asistencia de Alex Telles.

El conjunto carioca, comandado por el técnico italiano Davide Ancelotti, intentó hasta el último minuto ampliar el marcador. No se pudo: se estrelló con una defensa muy bien montada en la que debutó como entrenador el brasileño Tiago Nunes. Carlo Ancelotti los observaba desde las tribunas.

La prematura anotación obligó al equipo comandado por Tiago Nunes a cambiar todo su libreto y a salir al ataque para intentar el empate lo más rápido posible.

Los dirigidos por Ancelotti aprovecharon que la Liga se expuso en la defensa para intentar aumentar el marcador con contragolpes y jugadas de velocidad. Pero con tan solo Artur adelantado, tuvo dificultades de finalizar.

