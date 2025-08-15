Llegó el asfalto para la avenida Campo Alegre de Cagua

Con la colocación de 1.000 toneladas de asfalto en 7.500 metros cuadrados, se inició un plan de rehabilitación de la avenida Campo Alegre que beneficiará a diversas comunidades del municipio Sucre.

Comienzan trabajos de colación de 1.000 toneladas de asfalto e 7.500 metros cuadrados de vialidad.

José Brito, jefe de UBCh.

El jefe de UBCh, José Brito, destacó la importancia de la obra para el transporte público y los residentes de la zona. «Esta es una avenida principal que se beneficia del transporte público», afirmó.

Por su parte, José Camejo, habitante de la zona, resaltó que los trabajos forman parte de las políticas de gestión del Gobierno nacional, regional y municipal. «Este trabajo que se viene ejecutando corresponde a los 100 días del segundo mandato de nuestro alcalde Wilson Coy, bajo el lineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro y contando con el apoyo de nuestra gobernadora Joana Sánchez», explicó.

José Camejo, habitante de la zona.

Asimismo, explicó que la obra se enmarca en la iniciativa «Contigo por Sucre». Además subrayó que estas acciones fueron una respuesta a una solicitud frecuente de los habitantes de la zona. «Este es un trabajo que se venía pidiendo desde hace tiempo y gracias a la colaboración de nuestro alcalde que se abocó a esto, porque él ha estado trabajando por nuestra comunidad», señaló.

El proyecto de asfaltado mejorará significativamente la movilidad en la zona, beneficiando a varias comunidades como Campo Alegre, Bella Cagua, parte de Corinsa, Huete, Alí Primera y adyacencias. «Esta es una avenida principal que comunica además con Andrés Bello, Meregoto y toda la vía hacia el centro», concluyó Camejo.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

MG