La esperada reaparición de la venezolana Yulimar Rojas se producirá en el Mundial de Atletismo de Tokio (13 a 21 de septiembre) ya que la plusmarquista mundial de triple salto, campeona mundial y olímpica no ha participado finalmente esta tarde en el III Meeting Internacional Meliz Sport de Guadalajara, como estaba previsto, por una sobrecarga muscular.

Yulimar Rojas pospuso su regreso para revalidar su título mundial

Así lo ha confirmado a EFE la propia atleta, quien asegura que acude a Japón con un claro objetivo: «Voy con todo a revalidar mi título mundial donde obtuve el oro olímpico y un campeonato mundial, lo que supone para mí una motivación extra” dijo.

Tras algunos altibajos en su recuperación (Yulimar se rompió el talón de Aquiles y no pudo competir en 2024 en los Juegos de París), recalcó que en esta fase de la temporada está enfocando «toda la preparación» hacia Tokio, donde pretende llegar «en las mejores condiciones”.

Su entrenador, Iván Pedroso, confirmó a Efe que la saltadora venezolana decidió no competir este jueves en Guadalajara debido a una sobrecarga muscular.

En el concurso de Meeting Internacional Meliz Sport, que abrió el evento en la capital alcarreña, las lituanas Diana Zagainova y Dovilè Kilty saltaron hasta los 13.95m.

