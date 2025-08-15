¡Tren que no se detiene!

William Contreras conectó dos hits y remolcó cuatro carreras en la paliza de los Cerveceros de Milwaukee 12-5 contra los Piratas de Pittsburgh, el miércoles en el American Family Field.

William Contreras es una de las bujías de Milwaukee

Fue otra productiva jornada del receptor que ha sido uno de los factores determinantes en el buen momento por el que atraviesa su equipo, que sumó su decimosegunda victoria consecutiva y la 16 de los últimos 20 compromisos desde el 22 de julio, lo que le tiene con el mejor récord de las Mayores (76-44).

Durante ese lapso, Contreras exhibe el quinto mejor promedio de la Liga Nacional (.342), igualado con sus compañeros de equipo Isaac Collins y Andrew Vaughn; mientras que es segundo en anotadas (17), tercero en porcentaje de emabasado (.429), cuarto en remolcadas (19), almohadillas alcanzadas (48) y OPS (1.037), quinto en hits (27) y slugging (.608).

Se trata del tramo más fecundo en la temporada para Contreras, que ha estado lidiando con molestias físicas.

El domingo de la semana pasada, Contreras se apuntó su sexto juego de múltiples jonrones -el segundo en la temporada- con lo que elevó a 12 sus cuadrangulares en 2025 y a 80 los vuelacercas en su carrera. Lo que le convirtió apenas en el octavo venezolano, cuya posición primaría es la de receptor (60%), con al menos esa cantidad de vuelacercas en su carrera, detrás de Salvador Pérez (294), Ramón Hernández (169), su hermano Willson Contreras (168), Wilson Ramos (136), Miguel Montero (126), Robinson Chirinos (95) y Baudilio Díaz (87).

Pero apenas es el tercero que logra esa cifra en los primeros 560 juegos de su carrera, de acuerdo con Baseball-Reference. Los otros son Chirinos (87) y Ramos (81).

William Contreras lidera a los receptores de las Grandes Ligas en juegos como titular (99) y se ubica segundo en innings recibidos (860.1).

De menos a más

Durante la temporada 2025 de las Grandes Ligas, Contreras ha mostrado un rendimiento de vaivenes, aunque con periodos de gran desempeño.

Al inicio de la temporada, sus números no fueron los esperados, con un promedio de bateo de .154 y un OPS de .514 en los primeros 15 juegos. Sin embargo, en abril, tuvo una notable recuperación que le valió ser nombrado Jugador de la Semana. En ese periodo, mejoró su promedio a .222, y su OPS a .754, con un total de 12 hits, 3 jonrones y 10 carreras impulsadas.

A pesar de una fractura en un dedo de su mano izquierda en mayo, Contreras continuó jugando. Aunque su rendimiento se vio afectado en general, logró mantener una racha ofensiva en la que su promedio de bateo subió de .224 a .258 y su OPS de .333 a .371 en cinco juegos.

Antes del Juego de Estrellas, su línea ofensiva fue de .245/.351/.347, con 6 jonrones y 37 carreras impulsadas en 99 juegos, lo que fue considerado por debajo de lo esperado. Sin embargo, en la segunda mitad de la temporada, especialmente en agosto, su rendimiento ha mejorado considerablemente.

En agosto de 2025, bateó para .318 con un OPS de 1.059, con 11 imparables, 2 dobles, 4 jonrones, 10 carreras remolcadas, 11 anotadas y 7 bases por bola en 11 partidos. En su más reciente actuación, tuvo un desempeño destacado contra los Piratas, impulsando 4 de las 12 carreras de su equipo y conectando un jonrón de dos carreras. En los últimos cinco juegos, ha registrado 12 carreras impulsadas. Su bateo ha sido clave en la racha de 12 victorias consecutivas de los Cerveceros de Milwaukee.

