Jaime Alfonzo brilló con humildad y determinación en grecorromana

Con un deslumbrante despliegue de talento y determinación, el luchador aragüeño Jaime Alfonzo se alzó con la medalla de oro en la categoría de 37 kilogramos de lucha grecorromana en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles. Este triunfo no solo es un logro personal para el joven atleta, sino también un motivo de orgullo para la delegación del estado Aragua, que cuenta con el apoyo y respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA).

El aragüeño dejó grata impresión durante sus presentantes en estos Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

Al hablar sobre la victoria y las emociones del momento, Alfonzo expresó con sinceridad: «Son muchos sentimientos los que sentí. Antes de pelear, sentí miedo, pero pude superarlo. Le dedico este triunfo a mi estado, a mi familia y a mis entrenadores».

Reflexionando sobre su estrategia en el combate decisivo, el joven atleta destacó la importancia de la guía de su mentor: «La clave para ganar fue seguir las indicaciones del entrenador. Él me dijo qué hacer y yo lo hice».

Con la mirada puesta en el futuro, Jaime compartió su mayor aspiración en el deporte: «Me motiva poder llegar a la selección nacional y representar a mi país».

El entrenador de lucha del municipio Mariño, Juan Ochoa, quien ha sido testigo del arduo trabajo de Jaime, también compartió su alegría y analizó el desempeño del joven luchador.

Al detallar la estrategia que los llevó a la cima, Juan Ochoa explicó con satisfacción: «En la final trabajamos mucho los ataques a la cintura para aprovechar los despegues, que es donde Jaime es bueno.

Pero el combate clave fue la semifinal. Estábamos contentos porque veníamos de perder la final en esta misma categoría el año pasado con ese mismo atleta, Diego García de Delta Amacuro. Sabíamos que, al ganarle a él, llegaríamos a la final y ganaríamos la medalla de oro».

Sobre el impacto del deporte en la vida de estos jóvenes, el entrenador transmitió un mensaje de esperanza y motivación: «Ellos son niños que vienen de la nada, de pocos recursos. Sé que el deporte hoy les está dando una oportunidad para que se motiven y terminen de entrar al mundo deportivo. Jaime, en los tres años que tiene entrenando, ya tiene medalla de oro, plata y bronce en grandes torneos. Viene de una familia humilde, de bajos recursos, y tiene muchas esperanzas de salir adelante en el deporte».

El triunfo de Jaime Alfonzo es un testimonio del esfuerzo y el talento que se cultiva en el estado Aragua, con el firme compromiso de la gobernadora Joana Sánchez y el IRDA de impulsar el deporte como una herramienta de transformación y crecimiento para los jóvenes atletas de la región.

