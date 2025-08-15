Aparición de socavones mantiene en alerta a los vecinos

Este martes apareció un nuevo socavón en la avenida Aragua, casi a la par de esta situación a pocos metros de distancia, otro peligroso hueco se abrió en la calle Gabaldón de la Fundación Mendoza y ya éste sería el tercero de esta calle.

Los vecinos de la comunidad explicaron que desde hace algunos años se viene presentando esta problemática, ya que las tuberías están tapadas y al parecer hay filtraciones.

Piden a Hidrocentro pronta solución a esta problemática que representa un riesgo para los conductores, tanto de manera interna en la comunidad, como los que transitan por la avenida Aragua.

Además de esto, destacan las condiciones en las que se encuentra la comunidad, con las tuberías colapsadas, lo que genera brotes en algunas zonas y deficiencias en otras, además de que sus calles empiezan a asemejarse a la luna, según dijeron los vecinos «por la cantidad de cráteres que hay».

Tuberías rotas son las causantes del problema

En este sentido, Dámaso Suárez, residente de la urbanización, explicó que los socavones están directamente relacionados con la problemática de las aguas residuales en el sector. «Se nos está presentando una problemática con las aguas residuales y el socavamiento de la calle», afirmó.

A escasos metros de la avenida, en la urbanización Fundación Mendoza se multiplican los cráteres

Según Suárez, aunque varias cuadrillas de la empresa Hidrológica del Centro (Hidrocentro) han acudido al lugar en múltiples ocasiones para destapar las tuberías, el problema persiste. «Ya han venido de tres a cuatro cuadrillas de Hidrocentro. En una oportunidad se hizo un destape del otro lado de la avenida Aragua y las aguas negras bajaron», relató el vecino.

Sin embargo, las alcantarillas se vuelven a llenar rápidamente, razón por la cual, Suárez asegura que la solución no es sólo destapar las alcantarillas, sino reparar las tuberías. «Si la tubería está rota, le seguirá entrando tierra y se seguirá tapando», explicó el ciudadano.

Habitantes de la Fundación Mendoza piden a Hidrocentro una solución a esta problemática

Dámaso Suárez, residente de la urbanización

«Lo que le entendí a la gente de Hidrocentro es que tienen que hacer una reparación completa de toda la tubería de la Fundación Mendoza y no sé si parte de las avenidas Fuerzas Aéreas y Aragua», indicó Suárez.

Cabe destacar que los residentes de la Fundación Mendoza están convencidos de la relación de esta problemática con los socavones de la avenida Aragua. «Nosotros estamos seguros que ese problema en la avenida Aragua está relacionado con esto, porque por ahí pasa la tubería», aseguró Suárez.

El residente también afirmó que los socavones aparecieron casi al mismo tiempo. «El último que se abrió en esta calle fue hace unos siete días y el de la avenida apareció el martes en la tarde», detalló.

A pesar de que esta problemática, según los vecinos, quienes tienen muchos años en la comunidad, se ha venido agravando desde hace un año, lo que ha causado que haya huecos como estos en casi toda la comunidad, no sólo en la calle Gabaldón, lo que representa un peligro para quienes transitan por la zona.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

CJL