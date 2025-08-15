Más de 400 atenciones con tribunales móviles en La Victoria

Recientemente se llevó a cabo una jornada más de atención al pueblo de Ribas con los tribunales móviles, con la cual más de 400 personas realizaron sus respectivos trámites legales y recibieron asesoría jurídica. En esta oportunidad, la jornada se llevó a cabo en la comunidad La Mora, comuna Cacique Guaracarima.

El operativo ofreció asesorías legales variadas.

Virginia González, juez primera de los municipios José Félix Ribas y José Rafael Revenga, informó que «se trató de la novena comuna atendida por los tribunales móviles llevando la justicia de paz comunal al pueblo tal como lo instruyera el presidente Nicolás Maduro a través de las 7 Transformación de atención al soberano».

Los vecinos de la comuna Cacique Guaracarima fueron los beneficiados.

«Siguiendo instrucciones de la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y del juez rector del estado Aragua, doctor Carlos Gámez, se atendió de manera eficaz a las personas de escasos recursos, quienes durante años han tenido la necesidad de resolver algún tema legal. En total se atendió más de 400 personas en casos laborales, penal, circuito de protección, prefectura, defensa pública, defensores del pueblo, registro civil», dijo González.

«Igualmente, se tramitaron divorcios, títulos supletorios, ficha catastral, fe de vida, constancias de residencias, medidas de protección para niños, asesorías en penal y actualización de datos en la página patria por parte de somos Venezuela», añadió la jueza local.

