Endy Chávez demandó a Melvin Mora por presunto fraude millonario

El grandeliga venezolano Endy Chávez, exjardinero de los Mets de Nueva York, demandó a su compatriota Melvin Mora en Estados Unidos por presunto fraude e incumplimiento de contrato. Afirmó que fue engañado.

Trascendió, según los documentos legales presentados en la Corte Suprema de Manhattan, que Melvin Mora le pidió dinero prestado en cuotas a Endy Chávez desde 2019. Sin embargo, no pagó la deuda de 1,2 millones de dólares.

El abogado de Endy Chávez, Matthew Blit, dijo que Mora le prometió un retorno de la inversión seis veces mayor. Pero ahora creen que nunca hubo tal inversión, reseñó The New York Post.

Blit comentó que Mora sólo ha devuelto $50.000. “Traicionó la confianza de Endy (…) No creemos que fuera una empresa legítima. Simplemente pensamos que robó su dinero”, dijo el abogado.

Chávez exigió un pago de 5 millones de dólares al demandado por concepto de daños y perjuicios. Mora no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

“Me prometió una y otra vez que se trataba de un préstamo e inversión seguros y cuando finalmente acepté, desapareció con mi dinero. Estaba devastado económicamente, avergonzado y herido. No quería demandarlo así, pero simplemente dejó de devolverme las llamadas y nunca me devolvió el resto de mi dinero”, le dijo Chávez a The New York Post a través del abogado.

elsiglo con información de El Nacional

CJL