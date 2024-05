Katy Perry concluyó con estilo su participación de siete años en American Idol el pasado domingo por la noche, cuando cantó, saltó sobre la mesa y comió pizza mientras se despedía del escenario durante la final de tres horas de la temporada 22.

Katy Perry se despide de “American Idol” luego de 7 años

Aunque el episodio estaba destinado principalmente a coronar al ganador o ganadora de este año -que resultó ser la cantante Abi Carter- también fue una noche para celebrar a Perry, quien anunció a principios de este año que dejaría la competencia después de servir como jurado junto a Lionel Richie y Luke Bryan desde que el programa pasó a la cadena ABC en 2018.

En una muestra de la actitud de Perry como una artista dispuesta a todo, Idol transmitió un paquete de clips el domingo con momentos destacados -y a menudo locos y extravagantes- de su paso por el programa.

Desde Bryan asustándola al principio hasta Katy visitando la granja de Luke para una lección sobre la ciencia del maíz, llorando con los concursantes, modelando una serie de atuendos cada vez más llamativos y siendo bañada en helado por sus compañeros. Mientras lo veía, la cantante lucía feliz y emocionada.

Justo antes de que se anunciara a la ganadora, la superestrella pop de 39 años subió al escenario por última vez para interpretar What makes a woman, de su álbum de 2020, Smile, con el finalista Jack Blocker.

ÚLTIMO EPISODIO DE PERRY

Inicialmente sentada con lo que parecía ser un bustier metálico, Perry comenzó a elevarse mientras Blocker cantaba el segundo verso, revelando un vestido altísimo cubierto con las caras de los concursantes de Idol que han aparecido en el programa durante su tiempo allí.

A varios metros del piso, mientras mariposas de papel llovían a su alrededor, el vestido de Perry fue la imagen perfecta y duradera del dulce abrazo de la cantante a su era en Idol.

“143, te amo”, dijo Perry mientras hacía un corazón con las manos. Más tarde en el programa, mientras mordisqueaba un trozo de pizza, las mujeres del top 12 interpretaron un popurrí de éxitos de Perry que incluyó Teenage dream, Dark horse y California girls. La actuación terminó con Katy poniéndose de pie y subiendo al escritorio de los jueces para flexionar sus brazos mientras Bryan le lanzaba pelotas de playa.

Con el tiempo acabándose tras la coronación de Carter, Perry dejó fluir libremente las lágrimas mientras la ganadora de este año cantaba la canción de Billie Eilish, premiada con el Oscar, What was I made for? para cerrar su paso por la exitosa temporada 22, con Richie dándole un último abrazo largo bajo la lluvia de confeti.

Idol ha renovado para una 23 temporada, pero al cierre de esta edición no se había anunciado aún quién reemplazará a Perry.

