«Hay que cambiar la mentalidad de que Venezuela no es un país para invertir»

Luciano Santos, destacado empresario brasileño que ha marcado un antes y un después en la industrial del papel en el estado Aragua y en Venezuela, a través de su empresa Papeles Luciano’s, ahora muestra una nueva faceta en su trayectoria, con su primera conferencia «Alcanza el Éxito Conmigo», bajo el lema «todos somos empresarios».

El empresario brasileño visitó el corazón de este periódico, su rotativa

Luciano Santos

Conocido por su liderazgo, el empresario destacó durante una entrevista en exclusiva para el diario elsiglo, su deseo de enseñar y orientar a otros emprendedores, basado en la carencia de guía que experimentó en sus inicios, porque aseguró que decidió aportar su «granito de arena» para impulsar la economía venezolana.

«Decidí incursionar en el mundo de las conferencias con el objetivo de compartir mi experiencia y conocimientos con otros emprendedores y empresarios. ‘Alcanza el Éxito Conmigo’ es mi manera de transmitir la importancia de adoptar una mentalidad empresarial en todas las áreas de la vida y demostrar que todos tenemos el potencial para alcanzar el éxito», precisó Santos.

«En una reunión decidimos crear este proyecto, hacer conferencias para jóvenes, adultos, emprendedores, trabajadores, empresarios, que nos permitiera aportar nuestro grano de arena para que este pueblo y esos jóvenes sigan creyendo en Venezuela como un país de oportunidades», señaló Luciano Santos.

Durante su recorrido por el edificio azul, conoció parte de la historia de esta casa editora desde su Hemeroteca

Por otra parte, la premisa de que «todos somos empresarios», se ha convertido en un llamado a la acción para aquellos que buscan convertir sus sueños en realidades. «Todos vendemos algo al final del día y queremos fortalecer ese pensamiento», precisó.

Pero ante toda la expectativa de esta conferencia que se estará llevando a cabo en el Teatro de la Ópera de Maracay el próximo 7 de junio y para la que ya se han agotado las entradas, surge una interrogante y es «¿cómo ser exitoso?».

«Es un trabajo arduo, la gente cree que emprender es la parte fácil y no, es lo difícil. Crear un producto, crear una marca, crear algo para un público determinado, demanda de mucho trabajo, mucho tiempo, de un buen equipo, pero es posible, porque yo lo logré aquí», respondió el empresario.

Es por eso que ahora se plantea ser «ese mentor» para que los emprendedores venezolanos cometan «la menor cantidad de errores posibles» y además cambiar la mentalidad de que «Venezuela no es un país de inversión».

«Estamos confiados de que ese público que va a ir a nuestra conferencia, saldrá de ahí bien formado en cuanto a cómo está la situación en Venezuela desde el punto de vista industrial y laboral, porque no sólo vamos hablar sobre el emprendedor, sino al trabajador que ve una escalera de crecimiento en la empresa», continuó diciendo.

Por otra parte, mencionó que para motivar a un emprendedor, el mentor debe ser alguien que «ha hecho cosas» y que pueda ser un ejemplo a seguir. «Hoy, me siento capacitado en poder llevar esa infamación a esas personas que siguieron creyendo en Venezuela», señaló.

Asimismo, detalló que todo se trata de «facilitarle la vida» a esas personas que quieren cruzar el mismo camino que él cruzó y tener la misma oportunidad. «Mi público objetivo son personas que quieren estar donde estoy yo, que quieren superarse, que quieren sentirse útil y aportar su grano de arena a la economía nacional», acotó.

Receptividad

En otro orden de ideas, comentó que aunque sabía que esta conferencia iba a captar la atención de los aragüeños, no ha salido de su asombro al ver que las entradas se agotaron faltando 20 días para el evento.

«Nos han pedido cambiar de sitio para que entren más personas», comentó Luciano, quien añadió que ya están pensando en una segunda conferencia, para la cual aún no han decidido si será en Aragua o en otro estado.

También comentó que la mayoría de las personas que retiraban sus entradas son jóvenes, por lo que hizo la siguiente reflexión: «El joven venezolano de ahora es muy diferente al que había cuando yo llegué; este quiere ser emprendedor, empresario, quieren producir, quieren proveer, son parte importante del núcleo financiero de sus familias».

«Los jóvenes venezolanos son muy pragmáticos, quieren emprender y tienen la actitud para hacerlo, lo que les hace falta es un poco más de asesoría, que se corra el mínimo de riesgo posible para que las cosas salgan bien. El aragüeño también me ha sorprendido mucho; gente muy honrada, muy honesta, trabajadora, estoy muy contento de que mi primera conferencia sea en este estado», continuó diciendo.

«Me siento venezolano»

Al respecto de su experiencia como empresario en Venezuela, Luciano Santos relató que siempre que se ha creado lazos tan fuertes con este país, que cuando la gente le pregunta de dónde viene, él responde, «soy brasileño pero me siento venezolano y estoy enamorado de este país».

«Muchos creen que cuando tenga mi empresa consolidada me iré del país y siempre les digo que no, en mis planes no está irme de Venezuela, porque este es uno de los países con mayores oportunidades en Latinoamérica», acotó el empresario.

En cuanto a la creencia de que la economía del país no es la más propicia para iniciar un proyecto, aseguró de manera jocosa que «siempre nos dicen que a los empresarios nos gustan los problemas y de eso se trata, de encontrar oportunidad en medio de los problemas».

Y como muestra de ello, al parecer, Luciano Santos asumió un nuevo «problema», ya que afirmó que piensa seguir realzando conferencias a nivel nacional, ya que siente que puedo aportar algo nuevo y hacer la diferencia.

«Mi esencia y mi personalidad están hechas de esa manera, siempre tengo que enseñar, motivar. Vamos a ver cómo sale esta primera conferencia, yo estoy muy motivado, estoy leyendo y haciendo memoria de todo lo que he aprendido y he hecho para pasar la mejor información útil posible, con la mayor transparencia», siguió contando.

Papeles Luciano’s

En otro orden de ideas, aseguró que desde Papeles Luciano’s tiene un gran proyecto para Venezuela, que es ser los mayores productores de papel del país. «Y posiblemente lo logremos en los próximos años porque tenemos un gran equipo con muchos méritos y eso es clave», precisó.

«Queremos hacer la diferencia en la vida del pueblo venezolano, porque es un producto que a veces la gente cree que es sencillo y no, para fabricar papel de baño se necesita un gran equipo de profesionales que día a día trabajan para que esa máquina esté operativa, para que las personas tengan el mejor producto al mejor precio posible», puntualizó Santos.

El lanzamiento de la conferencia «Alcanza el Éxito Conmigo» marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Luciano Santos, donde su compromiso con el crecimiento y el progreso de Venezuela se traduce en acciones concretas para inspirar y motivar a otros a perseguir sus metas con determinación.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

