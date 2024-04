Aragua FC superó al Ureña SC 3-1 en Maracay

Antes de la jornada dominical, el último triunfo del Aragua FC en un certamen del fútbol profesional venezolano, fue el 18 de septiembre de 2022, frente al Caracas FC (4-2); eso sucedió cuando el equipo de la Ciudad Jardín jugaba en primera división.



Y siete jornadas tuvieron que transcurrir para que el club aurirrojo concretara su primera victoria en el Torneo Apertura de la categoría de ascenso, a expensas del Ureña Sport Club, con marcador de 3-1.

Lo de hoy fue un bonito regalo para los aficionados que colmaron el estadio Hermanos Ghersi Páez de Maracay, porque en lo que iba del campeonato, solamente habían visto derrotas y empates.

Ganó el Aragua FC, en su tierra, ante los suyos, que sin duda alguna hace ganar más confianza al equipo, sus seguidores, y a todos aquellos involucrados en el proyecto.

Hasta ayer, la divisa aragüeña se encontraba en el último puesto del Grupo Occidental con tres puntos, producto de 3 empates; su registro era 0V – 3E – 3D. Hoy amaneció en el sexto puesto con seis unidades.

Pero el desconsolador panorama pareciera que comienza a desvanecerse, gracias al categórico triunfo frente a la representación andina, que analizando tal vez el previo performance de los locales, vino por lana a Maracay y ocurrió todo lo contrario.

El partido que cerraba la primera vuelta del Apertura tuvo un arranque lento, trabado en la mitad del campo, sin ideas en ambas oncenas. Pero después del minuto 10, el juego cobró emoción, esto, gracias al atrevimiento del mediocampo y los delanteros del aurirrojo, apuntalado por el experimentado Ángel Chourio.

En el minuto 11, el jugador visitante Franco Maldonado tuvo que salir del partido por un encontronazo con el central Juan Camacaro. Esto obligó al entrenador andino, Sayago Quiligury, realizar un cambio, decidiéndose por el colombiano John Pérez para rearmar a su equipo.

El Aragua tomó el control del juego, pero en los metros finales siempre faltó ese empuje para terminar de concretar las ofensivas, y por supuesto los goles. Por su parte, el Ureña se enfocó en jugar más al contragolpe, aprovechando la velocidad de sus laterales.

Así fue pasando el primer tiempo, pero en el minuto 38, el Ghersi Páez enmudeció con un golazo de tiro directo del sustituto Pérez, pese al esfuerzo del portero Javier Bravo. Era el 0-1, y con ello aparecía el fantasma de las jornadas anteriores.

Los de Segovia no se amilanaron con el balde de agua fría que cayó, y en el peor momento del partido, se fueron a buscar la igualada, que llegó en el minuto 44.

Alexander Rondón Maneiro en una jugada inesperada, como una tromba se fue al ataque, dejando rezagado a uno, dos y tres contrarios, y cuando ya faltaba oxígeno, envió un centro preciso dentro del área, para que apareciera Chourio, el goleador del equipo, quien con un preciso toque, vulneró el pórtico protegido por Arroyo.

El segundo tiempo comenzó encendido, con un Aragua atacando desde todos los flancos. Fue un comienzo con un sistema de juego muy rápido, que además de sorprender a la visita, la asfixió, lo que hace considerar que la arenga del entrenador local, Yoimer Segovia en el entretiempo, conectó a sus jugadores.

Unas cuatro llegadas claras tuvo el Aragua; sus ofensivas iban con todo, y así lo dejaba claro en el engramado maracayero, Carlos Barreto, que desde de unos 20 metros envió un riflazo que pegó en el segundo palo.

Un minuto después, Alexander Rondón Maneiro dio otro aviso claro, con un disparo desde la media luna, pero el portero Arroyo se las arregló para detener la esférica, y gateando, evitó que el balón cruzara la línea de gol.

El aurirrojo no soltaba a su presa; sus líneas adelantadas permitían tener el control del juego. En el minuto 56 explotó la algarabía en el estadio, con el tanto de Albert García, quien tuvo tiempo de leer bien un rebote después de un tiro de esquina, y con pierna derecha le dio vuelta al marcador; 2-1, pero no todo terminaba con ello.

El DT del equipo local le dio entrada a dos rápidos delanteros, Kevin Pérez y Alexander Rondón Oliveros, quienes ingresaron por Chourio y Montiel.

Todos estaban claros que tenían el dominio total y era una necesidad dar la estocada final, que ocurrió en el 80´, con el cobro impecable de la máxima pena de César González. El principal del encuentro, Stalin Rondón, decretó colocar el balón en el punto de los doce pasos, luego que fuera derribado en el área grande el “pistolero” Pérez, después de una jugada suya, muy genial, dejando en el camino a los defensores.

La goleada estuvo muy cerca de ser una realidad en el coso maracayero, con el propio Pérez de protagonista, pero los postes y los reflejos del cancerbero foráneo evitaron tal resultado. Final del juego, 3-1, que se traduce en la primera victoria del aurirrojo en el Futve2; tres puntos que valen mucho, porque en la próxima semana, con el arranque de la segunda vuelta del Apertura, los de Segovia tomarán carretera a San Felipe para medirse al Yaracuyanos, líder del grupo.

HBRI. | elsiglo