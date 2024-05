Maracayeros angustiados por los constantes cortes eléctricos

Vecinos y comerciantes del barrio El Carmen y zonas aledañas del municipio Girardot mostraron su preocupación por las constantes fallas en el sistema eléctrico, alegando que los cortes de luz diariamente se han incrementado y no sólo se ven afectados en la vida cotidiana sino también económicamente.

Comercios de la calle 10 de Diciembre del barrio El Carmen, afectados por los constantes apagones

Para los habitantes, el racionamiento eléctrico, sumado a los apagones, implican sufrir pérdidas por daños en artefactos electrodomésticos y vivir momentos de desesperación y angustia cuando pasan varias horas sin luz.

En este sentido, Cintia Álvarez manifestó que «esta problemática con la energía eléctrica y los cortes que hacen a diario nos afecta muchísimo, porque por un lado nuestros aparatos eléctricos son los primeros que sufren, y por otro, suelen quitar la luz durante 4 o 5 horas en la noche, que es el tiempo de estar en familia y descansar».

Cintia Álvarez

Álvarez también resaltó su postura como dueña de un negocio donde realiza trabajos de impresiones, copias, bebidas, entre otros. «Esto afecta en la jornada laboral porque uno no puede atender al público, sin electricidad no se puede hacer nada, las máquinas y computadoras no funcionan, las neveras duran horas apagadas, entonces me veo bastante afectada».

No obstante, Cintia Álvarez le envió un mensaje a las autoridades competentes, alegando que se necesita «volver a estar como antes, que no hayan cortes eléctricos, el Gobierno nacional debe ayudarnos en cuanto a eso, porque cuando se daña un artefacto, nosotros tenemos que resolver, ya que nadie nos brinda ayuda cuando tenemos una pérdida de equipos», enfatizó.

Por su parte, Gioanny Baneska, quien vive en el sector La Pedrera, en la zona norte de la ciudad, pero que vende verduras en El Carmen, manifestó que la situación la afecta tanto en su hogar como en su negocio. «Yo vivo en La Pedrera, el razonamiento de luz allá es hasta de dos veces al día, la quitan en la mañana y en la noche también, ya tengo varios electrodomésticos que se me han dañado. Aquí en el barrio El Carmen trabajo diariamente con un punto de venta y una balanza electrónica, que muchas veces no puedo usar porque no tengo luz y no es posible, esto tiene que cambiar», señaló Baneska.

Esta cuestión perjudica a los ciudadanos y comerciantes de todo tipo de negocios, por eso José Ramírez, especialista en reparación y limpieza de carburadores e inyectores de todos los tipos, manifestó su preocupación al respecto. «Yo me siento afectado porque algunas veces tengo que hacer limpieza a los carburadores y no puedo hacerlo, ya que sin luz el compresor no prende, y pierdo algunos clientes», comentó.

Igualmente, José Massavet resaltó que el incremento de estos cortes eléctricos se ha venido presentando en gran parte del municipio Girardot y no tiene un horario para, al menos, estar prevenidos. «Estos cortes son constantes, también se ven afectados en la avenida Bermúdez y sectores aledaños, barrio El Carmen, San Agustín, La Barraca, urbanización El Centro, y otras comunidades, esto se ha ido incrementando de 3 a 5 horas diarias y ni avisan en qué momento del día lo van a efectuar», recalcó Massavet.

Los vecinos extienden un llamado a los entes competentes para que se aboquen a realizar el trabajo de mantenimiento que requiere el sistema eléctrico, ya que desde sus puntos de vista, está propenso a colapsar y la situación podría empeorar.

CRUZMARY TORRES (pasante) | elsiglo

