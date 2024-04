“Estoy bien, bastante bien con el grupo”, fueron algunas de las impresiones del experimentado basquetero venezolano José “Grillo” Vargas, que ayer se presentó a su primer entrenamiento con Toros de Aragua. El jugador, quien fuera capitán de la selección absoluta de la especialidad, llega a las filas del conjunto cornúpeta, luego de ser tomado en el Draft de Criollos de Guaros y Gigantes el pasado jueves.

José “Grillo” Vargas:”Me encantan los retos”

Aseguró estar contento por su llegada al equipo aragüeño, donde precisamente juega su hijo, José “Grillito” Vargas.

“Físicamente me he sentido bastante bien”, recalcó el alero luego de concluir el entrenamiento, bajo la mirada del coach Jorge Arrieta y el resto del cuerpo técnico. “(Estoy) adecuándome al grupo, viendo las carencias que tenemos y las fortalezas que tenemos. Es un grupo bastante joven”, comentó.

Vargas, que se ha convertido en uno de los jugadores más ganadores del baloncesto profesional de Venezuela, sabe el rol que tendrá en Toros, no sólo para afrontar los encuentros, sino también en virtud de orientar a los muchachos del equipo.

“Jorge (Arrieta) es un entrenador que no sólo ha trabajado en profesional, sino también en categorías menores; es un ganador, y yo creo que juntos Allison García y Almiro Coello, haremos un buen grupo para sacar el mayor provecho a los jóvenes. Vamos a corregirlos, educarlos, enseñarles muchas cosas, no sólo dentro de la cancha, sino fuera de ella, el cómo tiene que actuar un jugador profesional, los hábitos que deben tener”, aseveró.

“TODOS SON GRANDES AMIGOS”

De Arrieta y sus asistentes, el “Grillo” apuntó que son caras que conoce y admira. “Todos son grandes amigos. Almiro fue prácticamente un instructor para mí cuando jugué con Panteras de Miranda. Allison por su parte, es una persona a la cual admiro y respeto mucho, porque convivimos mucho en Valencia y es un gran jugador. Y Jorge, es una persona con la cual yo he ganado muchos campeonatos, he trabajado bastante con él, desde que comencé en categorías menores”, precisó.



Vargas ha mostrado ser competitivo, por lo que no vacila en decir con su arribo a Aragua: “es un nuevo reto para mí. Y me encantan los retos”.



“Conversaba con varios de los muchachos, los estoy conociendo, aun faltan algunas adiciones. Quiero inculcarle todos los días que lo más importante no es anotar, sino el sacrificio que puedes hacer por el equipo, tanto defensivamente como colaborar en el banco, ese aporte es sumamente necesario”, acotó.

EXPERIENCIAS PASADAS

El experimentado alero destaca que Toros cuenta con un talento para conseguir grandes cosas, reiterando que es necesario sacar provecho.



“Hay varios jugadores que pienso, tenemos que sacar el máximo este año”, resaltó, mencionando a Christians (Gutiérrez), Abraham (Irazábal), José, entre otros basqueteros. “Venía conversando con ellos, son excelentes chamos”, expresó, añadiendo que los muchachos asimilan rápidamente lo que es necesario ejecutar. Es necesario “sacarle provecho a su juventud. Y bueno, ahí vamos a ir, poco a poco, para que el grupo se encamine”, en lo que está planteado.

De jugar junto a su hijo, Vargas manifestó que es un orgullo compartir cancha con él. “Creo que muchos de los jugadores profesionales quisieron vivir ese momento”, puntualizó.

“Tuve la oportunidad de vivirlo con mi hermano Gregory (Vargas), que para mí es mi hijo mayor; ahora tener la oportunidad de estar con José es emocionante; voy a tratar de no presionarlo tanto, sí de ayudarlo, de corregirlo, de guiarlo, así como a todos los muchachos. Y bueno, esperemos que juntos, podamos hacer grandes cosas. Estar con él en la cancha, enseñarle muchas cosas y que aprenda. Ambos debemos disfrutar el momento, disfrutar de la oportunidad que nos está dando la vida”, remarcó el “gran capitán”.

EN DEUDA

“Grillo” Vargas se refirió al compromiso que tiene al llegar a las filas de Toros, divisa fundadora de la liga profesional que está celebrando este año su 50º Aniversario.

“Tiene una gran fanática, pienso que como parte del equipo, estamos en deuda con sus seguidores, por lo que esperamos que este año el apoyo sea fundamental. Vamos a dar el 1000% para hacer las cosas bien, vamos a tratar de meternos en esa clasificación, y para ello se está trabajando, por lo tanto, esperamos que nos acompañen, que disfruten de un buen baloncesto”, complementó el experimentado jugador criollo.

