Movimiento Por Venezuela solicita prórroga del RE

Este 16 de abril culminó el plazo para la inscripción de nuevos votantes en el Registro Electoral y ante diversas situaciones que dificultaron este proceso, dirigentes de oposición solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) una extensión de 15 días a este proceso.

En tal sentido Henry Rosales, coordinador del Movimiento Por Venezuela en el estado Aragua, aseguró que hasta ahora no han recibido respuestas. “El órgano rector obstaculizó este proceso; además de eso, se solicitó una prórroga debido a las colas que se evidenciaron este martes no solamente dentro del país, sino también fuera de nuestras fronteras, en su mayoría nuevos inscritos. Los consulados fueron abarrotados de gente queriendo actualizar sus datos para poder participar desde el interior y la respuesta fue negativa”, detalló Rosales.

Igualmente, el político aragüeño aseguró que de haberse contabilizado las horas de apagones y de suspensión del servicio eléctrico, “el proceso debió haber sido prorrogado para recuperar todo ese tiempo perdido”.

Afirmó que, aunque no conocen las cifras de cuantas personas se registraron, saben que están muy lejos de los aproximadamente 4 millones de jóvenes que debieron haber formalizado su proceso de inscripción.

“Le corresponde al órgano declarar si la solicitud que se hizo fue permitida o no ayer pudimos ver que no estaban los funcionarios y las máquinas realizando el proceso de inscripción, lo que significa que de derecho no ha sido respondida la solicitud, pero de hecho es obvio que ha sido paralizado el proceso, sin embargo, hoy aprovechamos esta oportunidad para reafirmar nuestra solicitud porque todavía estamos a tiempo”, añadió Rosales.

