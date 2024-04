Una niña de tres años de edad murió este domingo en el Hospital Central de Maracay, luego de sufrir graves quemaduras en su cuerpo tras caerle de manera accidental una olla con agua hirviendo, cuando presuntamente jugaba en la cocina de la casa y sin la supervisión de sus padres.

El suceso ocurrió en el inmueble 14 de la calle Los Artesanos

De acuerdo a fuentes oficiales, el accidente doméstico se registró el pasado miércoles 10 de abril en la vivienda número 14 de la calle Los Artesanos del sector Guasimal, municipio Girardot, estado Aragua.

Según la información que se maneja, la infante identificada como Gadiela Victoria Gómez Gómez, estaba siendo cuidada por su progenitora, mientras que el padre de la criatura estaba trabajando.

En el transcurso del día, la dama procedió a realizar las labores del hogar mientras supervisaba a su hija. Sin embargo, a las 11:50 de la mañana la mujer al parecer se dispuso a preparar el almuerzo, y colocó en la cocina una olla para hervir agua.

No obstante, al parecer la señora se puso a realizar otra actividad doméstica en el inmueble, y durante su ausencia no se percató que su hija estaba jugando en la cocina.

Se conoció que la niña presuntamente trató de manipular la olla, y accidentalmente derramó el agua caliente que cayó sobre ella, según revelaron a los periodistas de sucesos.

La progenitora escuchó los gritos de dolor de la infante y se dirigió rápidamente a la cocina, y al llegar observó a la niña en el suelo con severas quemaduras en su frágil humanidad, por eso murió la niña.

Inmediatamente la trasladó hasta centro de salud más cercano de Guasimal, pero las heridas que sufrió la criatura eran graves y tuvo que ser trasladada de emergencia hacia el Hospital Central de Maracay.

Desde el 10 de abril la menorcita estuvo bajo la observación de los médicos, quienes aplicaron todos sus conocimientos para estabilizar su salud, pero lamentablemente ella no resistió más las heridas que sufrió, falleciendo aproximadamente a las 8:00 p.m. de este domingo 14 de abril en el mencionado nosocomio maracayero.

Proceso de investigación

Tras el sensible deceso de Gadiela Victoria Gómez Gómez, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Maracay, iniciaron las pesquisas correspondientes en torno a este suceso.

En sus labores de campo, sostuvieron una entrevista con la señora. Además, realizando indagaciones técnicas en el lugar de los hechos, con el fin de tener más datos sobre este lamentable hecho.

Asimismo, el cuerpo de la infante fue trasladado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), para que le practicaran la autopsia de ley, que arrojaría resultados para esclarecer todo lo ocurrido.

Hasta los momentos se desconocen las conclusiones de los detectives del Cicpc, donde se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas sobre este caso.

LINO HIDALGO | elsiglo