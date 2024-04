Colombia acompañará el proceso electoral presidencial del 28 de julio en Venezuela, por lo que están definiendo aspectos de cómo lo harán, informó el embajador del vecino país, Milton Rengifo.

Colombia acompañará elección presidencial del 28 de julio en Venezuela

“El presidente (de la República, Nicolás Maduro), como cabeza del Gobierno de Venezuela, nos reiteró la invitación a acompañar el proceso electoral que está en curso y por supuesto vamos a acompañarlo”, comentó a Venevisión.

“Todavía no hemos decidido cómo porque se están detallando algunos aspectos, pero vamos a hacer compañía junto a otros países (…). Hemos estado y estamos dispuestos a acompañar a Venezuela”, agregó.

Además, resaltó que su Gobierno está dispuesto a reunirse con los diferentes representantes de la oposición “si nos lo piden”.

“Hemos venido adelantando acompañamiento, siempre recordando una premisa básica (…) y es que los problemas de Venezuela los resuelven los venezolanos, nosotros simplemente acompañamos”, añadió, y dijo que respaldan los Acuerdos de Barbados.

Además, Rengifo, se pronunció por la última visita del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Caracas y su reunión con el jefe de Estado venezolano.

“Fue mucho más propositivo, se analizaron temas más a fondo. El momento tan especial que hay en las relaciones y el mundo ameritaban una visita de este nivel y estamos muy contentos todos”, expresó.

Asimismo, destacó los avances en materia fronteriza y que “el contrabando ha disminuido notoriamente”, y que no existe traslado ilegal de gasolina desde Venezuela hacia Colombia.

“Que yo sepa no existe. Ese no es un problema, no lo tengo en el radar, no he recibido información de ese asunto”, asentó.

Por otra parte, subrayó que hay conversaciones para la venta y la traída de energía eléctrica y la venta de gas natural a Colombia y recordó que ha pedido que “no solamente se flexibilicen, sino que se eliminen” las medias coercitivas unilaterales e ilegales de Estados Unidos contra Venezuela.

La misión diplomática colombiana también prevee abrir tres sedes consulares más en el Atabapo y Puerto Ayacucho en el estado Amazonas, y en El Amparo, Apure, refirió.

AVN

LG