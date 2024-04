Usted que lee esta nota, imagínese tener que pagar por un pan y no tener la aplicación móvil del banco; suponga que se perdió buscando una dirección y no tiene acceso a los mapas de Google; piense qué haría si su hijo debe llevar mañana una tarea y no puede acceder a una Inteligencia Artificial o simplemente, póngase en la posición de quien tienen hijos pequeños, pero no tiene juegos en su teléfono.

Las aplicaciones definen la vida moderna

En todos esos casos, la pesadilla de la vida moderna se resume en la tragedia de no tener aplicaciones. En esos casos, la gente se siente perdida, viviendo al margen de la modernidad que se manifiesta en la forma de apps que responden a nuestro tacto, se despliegan y nos hacen la vida, no más fácil, sino simplemente normal.

Al investigar los valores de las apps en nuestros días, los chats de IA son certeros: Las aplicaciones simplifican tareas cotidianas; desde pedir comida hasta gestionar finanzas, estas apps hacen que las actividades diarias sean más convenientes y eficientes.

Obviamente, tienen un impacto creciente en la sociedad, pues el uso de aplicaciones ha crecido constantemente, afectando áreas como el comercio electrónico, el entretenimiento, la productividad y la salud.

Y si antes teníamos una utopía de tener un millón de amigos, expresada en una nostálgica canción del cantante brasileño Roberto Carlos, ahora la comunicación y conectividad, ha llevado ese sueño a un nivel superior de un “verdadero” millón de amigos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Tik Tok. Los teléfonos han revolucionado la forma en que nos comunicamos, permitiendo estar en contacto con amigos y familiares en cualquier momento y lugar.

También el área de Tecnología inteligente, resumida en nuestros dispositivos móviles o tablets, se nota los avances tecnológicos que han permitido la creación de objetos y servicios “inteligentes” que facilitan la vida diaria, como reservar una mesa en un restaurante o consultar horarios de manera remota.

En resumen, las aplicaciones no sólo son herramientas que facilitan diversas facetas de la vida cotidiana, sino que también son catalizadores de cambio cultural y social, especialmente entre las nuevas generaciones.

REPERCUSIONES DE LAS APPS SEGÚN BING

Innovación: La constante evolución de las apps impulsa a las nuevas generaciones a ser creativas y a buscar soluciones innovadoras a problemas actuales.

Consumo: Las aplicaciones de comercio electrónico han cambiado los hábitos de compra, promoviendo un consumo más digital y a menudo más consciente y sostenible.

Productividad: Las aplicaciones de gestión de tareas y organización ayudan a mejorar la eficiencia personal y profesional; sin ellas, la productividad puede verse afectada.

