El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó que la derecha internacional mantenga un silencio cómplice sobre los planes magnicidas de militantes de Vente Venezuela, luego de que organismos de seguridad capturaran a diferentes miembros de esa organización con planes de desestabilización en marcha.

Maduro: “Los terroristas no nos van a sacar de las calles”

“Los gobiernos de derecha y la izquierda cobarde no son capaces de condenar los golpes, ni las maniobras que atentan contra la paz. Callan de manera cómplice”, dijo el jefe de Estado en alusión a quienes desde el extranjero evitan hacer comentarios sobre los atentados frustrados organizados por el movimiento político Vente Venezuela, al que llamó “Vente Terrorista”, que dirige la ultraderechista María Corina Machado.

En tal sentido, el mandatario nacional pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los movimientos populares, que se mantengan en alerta máxima ante la posible acción terrorista de algunos de estos grupos.

“No nos van a sacar de las calles, porque vamos a una gran victoria histórica el 28 de julio de 2024, ¡anótenla!”, expresó.

Recordó que en los últimos 15 días los cuerpos de seguridad han capturado dos grupos con planes de atentados contra la vida del presidente Maduro, uno de ellos en la ciudad de Maturín y el más reciente en Caracas durante la inscripción de su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral.

El presidente destacó que las dos personas detenidas en el centro de Caracas tenían notas de voz en sus teléfonos, recibiendo orientaciones y fotografías, dos pistolas 9mm y “ya están convictos y confesos”.

También te puede interesar: Manuel Rosales postuló su candidatura para cubrir el vacío por veto a Yoris

Rechazó que desde los sectores extremistas nacionales, y sus cómplices en el extranjero, están buscando gente afectada mentalmente para perpetrar actos terroristas, por lo que pidió mantenerse alerta al pueblo durante las movilizaciones de calle.

“Estoy censurado en las redes”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este martes que las plataformas de redes sociales le impusieron un algoritmo que censura el contenido que comparte e impide la interacción de los usuarios.

El mandatario precisó que no solo lo persiguen para tratar de atentar contra su vida, sino que también “me tienen censurado en las redes sociales, me pusieron un algoritmo (… ) para que rechace a cualquier persona que le dé like (Me gusta) o que quiera ver un video mío. Es una censura brutal”, sentenció.

Aseveró Maduro que la restricciones se deben “al miedo que ustedes (simpatizantes de la derecha y el imperialismo) le tienen a la Revolución Bolivariana y a nuestra fuerza”.

elsiglo, Últimas Noticias

YG