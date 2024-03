FUTURO 3: Mecánica Ambiental

Lo tecnológico no es la única preocupación con miras al futuro generacional. Lo ambiental también lo es, incluso la agenda del futuro (incluso el desarrollo de tecnologías de punta) depende de que el mundo siga siendo sustentable.

NATURAL: ¿La supervivencia humana es un tema meramente tecnológico? La respuesta es no, pues nuestro planeta es un medio físico natural sobre el cual se edifica una civilización que está obligada a poner la tecnología al servicio de la sostenibilidad ambiental.

ENTREGADOS A LA DESTRUCCIÓN

La industrialización nos ha llevado a un aumento en la producción, la urbanización, la tecnología y el nivel de vida en muchas partes del mundo, pero también se ha convertido en la principal fuente de contaminación en el planeta y el agotamiento de recursos naturales.

Entonces, a sabiendas de lo que está ocurriendo, hay una sociedad fascinada con historias distópicas de mundos imaginarios donde las condiciones son extremadamente negativas, opresivas, deshumanizadas o inaceptables quizá sin darse cuenta que en algún momento pudiéramos llegar allí.

Pareciera que el ser humano se entrega a la destrucción en lugar de buscar alternativas para evitarla, porque sí, hay tiempo todavía. Sin embargo, hay quienes sueñan con un futuro mejor para nuestro planeta y es con ellos con quienes decidimos hablar.

RETOÑOS DE ESPERANZA

La esperanza de la humanidad, los proyectos del futuro, los sueños que hechos realidad podrían cambiar el mundo; todos estos nacen en lugares que hemos llamado “fábricas de grandes ideas”, que son los salones de clase desde donde la juventud empieza a crear.

El equipo de elsiglo, de la mano del personal docente de un reconocido instituto de la Ciudad Jardín, plantearon una pregunta a estudiantes de Informática e Higiene y Seguridad Industrial en sus primeros cuatrimestres ¿Qué proyecto desarrollarías desde tu carrera para salvar al mundo?

Las respuestas a esta interrogante estarán en nuestra edición aniversario, una perspectiva planteada desde la juventud aragüeña y su incansable deseo de seguir creciendo mientras crea y lleva a cabo grandes proyectos.

PODEMOS CAMBIAR LA HISTORIA

No son las máquinas, no es el sistema, no será la inteligencia artificial. Solo el ser humano tiene el poder de cambiar el curso de la historia.

En un mundo donde la humanidad se vuelve dependiente de la tecnología, cinco mujeres científicas plantean nuevos prototipos de robots para hacer la vida más fácil a las personas, hasta que descubren un alto precio a pagar. Estas damas de la ciencia deben tomar una decisión muy importante y ahora deberán utilizar la ciencia y la tecnología para revertir los daños o tendrán que ver cómo se destruyen las cosas que más aman.

Se trata de una historia que surge desde la creación colectiva entre periodistas del diario elsiglo y cinco niñas de la Escuela de Teatro Garabato Motita. El resultado es un hermoso cuento que seguramente los hará reflexionar.

Por Chiquinquirá Rivero | elsiglo

CJL