Realizado encuentro “La Madre que quiero ser”

Desde el Instituto de la Mujer Aragua (IMA) se llevó a cabo un emotivo encuentro de mujeres llamado “La Madre que quiero ser”; presidido por la gobernadora Karina Carpio, quien en su reflexión destacó los valores y auto reconocimiento como factor determinante para la crianza amorosa.

La mandataria regional estuvo acompañada por Gladys Torrealba, secretaria sectorial de los Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género Adriana Villa, directora del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), así como psicólogas del IMA y mujeres aragüeñas que disfrutaron la ponencia.

Dentro de su ponencia, la gobernadora Carpio expresó la importancia de sanar las heridas del pasado para formar hogares amorosos y sanos; ser una madre respetuosa, con virtud y paciencia que deje un legado positivo en las generaciones futuras.

A su vez, manifestó que estos espacios son idóneos para hacer catarsis como mujer, “cuando yo me reconozco como mujer, cuando yo saco de mi vida todas aquellas cosas que me han hecho daño, yo me puedo liberar y definitivamente soy la madre que quiero ser”, añadió.

La actividad tuvo la participación de la Secretaría de Cultura, a través del Teatro Estable de Maracay, con la obra “En Fragmentos”, y finalizó con una presentación musical de una representación del grupo Candela y Cuero.

