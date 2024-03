Dua Lipa, Shania Twain y Coldplay son cabezas de cartel en la edición de 2024 del popular festival de música británico de Glastonbury, que este jueves anunció sus principales actuaciones.

EVENTO EN PILTON

Entre los artistas que participarán en el evento en Pilton (oeste de Inglaterra) del 26 al 30 de junio, cuyas entradas ya se agotaron, figuran también la estadounidense SZA; Cindy Lauper; Paloma Faith; Olivia Dean; Avril Lavigne o Jessie Ware.

En su página web, la organización del festival fundado en 1970 destacó que Dua Lipa debutará en el escenario Pyramid Stage el viernes por la noche, cuando actuarán también LCD Soundsystem y PJ Harvey.

Coldplay aparecerá por primera vez desde 2016 en ese mismo Pyramid Stage el sábado, en la que será su única participación en un festival europeo durante su gira mundial y la quinta vez que encabeza el cartel en Glastonbury.

MÚLTIPLES GANADORES

En la noche del domingo el plato fuerte será SZA, la ganadora de múltiples premios Grammy y Brit británicos, que intervendrá después de Burna Boy y Janelle Monáe.

Según la web, a la hora del té brillará la leyenda del ‘country pop’ que es Shania Twain, autora de éxitos como ‘Man I Feel Like A Woman’ y ‘That Don’t Impress Me Much’.

Tras comunicarse la cartelera, la cantante británica Dua Lipa expresó su alegría en X. “He soñado con este momento toda mi vida”, dijo, para añadir: “Estoy muy emocionada de verlos a todos en mi lugar favorito del mundo y hacer que sea una noche inolvidable”.

DUA LIPA LANZA NUEVO DISCO

La estrella británica del pop Dua Lipa lanzará su nuevo disco ‘Radical Optimism’ el próximo 3 de mayo, comunicó a través de su redes sociales.

“No puedo esperar a que esto sea vuestro”, con estas palabras la modelo y cantante Dua Lipa anunciaba su nuevo álbum de estudio que contará con once temas, entre ellos ‘End of an era’ (Fin de una era), ‘Ilusión’ (Ilusión) ‘Falling for love’ (Enamorarse para siempre) ‘Anything for love’ (Cualquier cosa por amor) ‘Happy for you’ (Feliz por ti).

“Hace un par de años, un amigo me presentó el término optimismo radical. Es un concepto que resonó en mí y sentí más curiosidad cuando comencé a jugar con él y a integrarlo en mi vida. Me llamó la atención la idea de atravesar el caos con gracia y sentir que puedes capear cualquier tormenta”, explicó en un comunicado el título de su tercer álbum de estudio.

HISTORIA DE LA MÚSICA

“Al mismo tiempo, me encontré recorriendo la historia de la música de la psicodelia, el trip hop y el britpop. Siempre me ha parecido muy optimista y esa honestidad y actitud es un sentimiento que llevé a mis sesiones de grabación”, detalló.

La solista mostró en el vídeo que acompaña al anuncio a buena parte de su equipo y sus colaboradores para este trabajo en el que participan Kevin Parker, Danny L Harle o Caroline Ailin, entre otros.

En este video de presentación, además se ve a Dua Lipa bañándose en la piscina y en el mar mientras se escucha de fondo una base electrónica.

EFE

YG