Vertedero improvisado es un riesgo ambiental para vecinos de La Democracia

En unos terrenos baldíos que fueron usados para extraer arena, yace un vertedero improvisado que es usado por habitantes del barrio La Democracia del municipio Diego Ibarra, estado Carabobo, siendo un grave problema de salud pública y ambiental en la zona.

El terreno baldío usado como vertedero improvisado en La Democracia. elsiglo

En este contexto, Jhonny Vizcaya, residente del sector, explicó que muchos de sus vecinos hacen uso de estos espacios debido a que el camión del aseo no pasa por la comunidad, viéndose obligados a arrojar sus desechos en esa extensión de tierra.

“A veces pasa un 350 que lleva puro sacos, pero ellos lo que hacen es tirar la basura para allá, porque el camión no pasa frecuentemente”, aclaró.

Vizcaya detalló que esta situación está desde hace cinco años, luego de que el propietario de esas tierras muriera, quedando esos terrenos en desuso.

Pero desde ese entonces, alguien derribó parte de una pared y por la necesidad de no tener la basura dentro de sus hogares, algunos empezaron a arrojar los desechos en ese terreno baldío.

ALTA CONTAMINACIÓN

Sin embargo, cuando los desechos quedan incendiados se vuelve peor la situación para los habitantes, especialmente los que residen en la calle La Logia, ya que por allí se encuentra la entrada del vertedero improvisado.

“A veces se prende y cuando hay brisa el humo viene para acá. Eso puede durar hasta tres meses prendido”, resaltó.

Vizcaya acotó que los residentes sufren de enfermedades respiratorias y lógicamente eso causa daños devastadores para el ambiente, que de seguir presente ese basurero puede seguir perjudicando la calidad de vida de los vecinos.

“La Alcaldía no ha hecho nada, ellos saben de esta situación, y en efecto lo que deben hacer es levantar nuevamente la pared para que no vuelvan a entrar, para que no arrojen basura allí. También que mejore el servicio de recolección de desechos”, puntualizó.

AUTOGESTIÓN VECINAL

Aunque el tema de la basura es de máxima preocupación, los habitantes del barrio La Democracia se sienten desamparados por la gestión municipal, ya que aseguran que varias de las problemáticas que presentan deben solucionarla ellos mismos, y esas labores no les competen a ellos.

Por ejemplo, Alfonso Rosales, quien reside en la calle San Luis, explicó que uno de los postes de esas arteria vial está a punto de colapsar, ya que en la parte inferior está oxidado debido al agua y el orine de los perros.

Efectivamente notificaron esta situación a los líderes comunales y a los funcionarios de la Alcaldía de Diego Ibarra, pero ninguno les dio la respuesta, así entre varios vecinos reforzaron el poste con cemento para que no colapsara.

“Le pusimos cemento y ese pote de plástico para que se sostenga, y esto lo hicimos nosotros para prevenir una tragedia”, aclaró.

Rosales reprochó que las autoridades no acudieran a la comunidad a solucionar esta situación, ya que considera que de autogestión vecinal no se resolverán todos los problemas en el barrio.

ABANDONO

En cambio, Félix Bustamante mostró su pesimismo al afirmar que La Democracia se encuentra como un barrio abandonado y que sigue en declive. “Hay calles que no tienen alumbrado público, el agua puede durar hasta tres días en llegar. La distribución del gas doméstico también dura para llegar”, aclaró.

Incluso, se ve preocupado con los constantes cortes eléctricos que ya ha causado estragos en los electrodomésticos de los habitantes, que no les alcanza su salario para reponerlos.

“Cuando se va la luz uno tiene que desconectar la nevera, el televisor y los ventiladores para evitar que se dañen, es complicado vivir así, estamos en el abandono”, reiteró.

Finalizó resaltando que también la vialidad es un tema que el gobierno local no se ha abocado en solucionar, ya que gran parte de las calles tienen huecos que generalmente se rellenan con escombros o bloques de arcilla.

“Las calles no sirven, en cada una hay huecos como podrás ver”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

JAS