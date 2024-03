En horas del mediodía de este lunes, habitantes de 18 sectores del municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, cerraron la carretera Mariara-Maracay a la altura de La Guaricha, para exigir respuestas a las autoridades sobre la ausencia de la bolsa del CLAP, además de protestar ante los persistentes apagones que se han estado presentando.

Personas de más de 18 sectores de Diego Ibarra salieron a las calles en acción de protesta

En tal sentido, Jeferson Restrepo, líder de calle en La Guaricha, explicó que decidieron elevar sus voces en denuncia de estas situaciones que los aquejan, afirmando además que desde hace más de dos meses que no saben nada de la bolsa de comida y que ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

“El jefe municipal de Alimentación se acercó aquí a decirnos que el día miércoles tendrá una reunión en Caracas, donde se van a plantear estos casos, así que esperaremos su pronta respuesta”, precisó Restrepo.

El paso fue restablecido luego de haber llegado a un acuerdo con las autoridades

Asimismo, se planteó una reunión con la alcaldesa Teresa Flores para abordar los temas de servicios públicos. “De esas problemáticas no queremos intermediarios, necesitamos respuestas de primera mano y por eso pedimos hablar con ella”, señaló.

Por otra parte, el líder de calle aseguró que si salieron a las calles, es porque ya habían agotado todos los recursos. “Tenemos años elevando estas problemáticas y ningún ente gubernamental nos ha atendido, aun cuando hemos hecho proyectos, hemos ido a Caracas; entonces tomamos la decisión de cerrar la carretera a ver si así nos prestan atención”, acotó.

Para restablecer el paso vehicular con el resguardo de la Policía de Diego Ibarra, se llegaron a estos acuerdos en los que entre miércoles y jueves deben tener respuestas, sin embargo, Restrepo aseguró que si el viernes no ven soluciones sobre la mesa, tomarán nuevamente acciones de calle.

SIN ELECTRICIDAD

Por su parte, Jackeline Hurtado, jefa de comunidad del barrio Nuevo, sector La Cabrera, aseguró que los apagones son muy recurrentes. “Nos quitan la luz en la noche, luego varias horas más durante el día y así no hay calidad de vida, por eso salimos a la calle para que los organismos competentes sepan que hay un pueblo que pide a gritos ser atendidos”, expresó Hurtado.

Cerraron paso vehicular en la carretera Mariara-Maracay por fallas en los servicios públicos

Además de esto, aseguró que sobre todo los adultos mayores han perdido muchos beneficios y que ahora sólo les queda esperar por una bolsa del CLAP cada dos meses. “No tenemos medicamentos ni comida para nuestros adultos mayores y las personas con enfermedades críticas también se ven afectados, ya que no conforme con esto, los apagones agravan su situación”, afirmó.

“Los corotos se nos están quemando”, comentaron los manifestantes, quienes dieron a conocer que desde las 9:00 pm del domingo hasta las 7:00 de la mañana del lunes no contaron con el servicio eléctrico y que a eso de las 11:00 am se les volvió a ir la luz.

También te puede interesar: Dirigente nacional de AD visitó La Victoria

“Ya llevamos casi dos horas sin electrizad (12:30 m). No podemos comprar el salado porque se daña, tenemos que estar desconectando todo porque se nos queman los aparatos, definitivamente esto no es vida”, aseguró uno de los presentes que no quiso revelar su identidad.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

YG