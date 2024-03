Raiber Rodríguez: “París 2024 más que un sueño es un reto”

Raiber Rodríguez no perdió el tiempo. Logró el boleto olímpico en Acapulco, México y en pocas horas, ya estaba de regreso a Barinas.

El barinés ya en su hogar, luego de conseguir el boleto olímpico

“Recibiendo la medalla, alistando la maleta y de regreso a Caracas. Llegué a Caracas y de una vez me fui a Barinas. Anhelaba estar en casa, con mis hijas y mi esposa. Después de tanto tiempo sin verlas, sin compartir fechas importantes para nosotros.

Me recibieron con los brazos abiertos con muchas caricias y mucho cariño. Fue muy hermoso este recibimiento”, asegura Rodríguez sobre la llegada a casa con el boleto olímpico.

“Muy contento por mi segunda clasificación después de la actuación en Río 2016. Más que un sueño, un reto, pudiera ser. Después de esas olimpiadas de 2016 estuve retirado y en el 2021, volví a la lucha, volví al equipo nacional.

Me propuse ese reto y hoy en día está materializado: es un hecho que voy a asistir a los Juegos Olímpicos París 2024. Gracias a Dios, a mi familia y a todos los que me han apoyado. A los que creyeron en mí.

Ahora a seguir trabajando no solo para participar, sino a buscar la medalla de olímpica”, reflexionó el barinés que compitió en los 59 kilogramos de Río 2016, donde cayó en segunda ronda 8-0 ante Rovsen Bayramov de Azerbayán.

“El enfoque sigue siendo el mismo. Si hay un poco más de madurez, en el nivel de lucha, de roce internacional, de las competencias que he tenido, en las cuales he ido de menos a más”.

Rodríguez acumula un ciclo olímpico logrando medallas de bronce en todas las justas: Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Juegos Suramericanos Asunción 2022, Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2022 y Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Este año, la meta era lograr cambiar el color de esa medalla y se logró el objetivo.

En el (Campeonato) Panamericano (previo al evento de clasificación olímpica) obtuve la medalla de oro y aquí la clasificación (Torneo Preolímpico). Eso significa que ha habido un avance. El enfoque sigue siendo la medalla olímpica”, reafirmó Rodríguez sobre las dos preseas logradas en Acapulco, México y que fueron el mejor regalo para sus dos hijas.

Precisamente, la familia fue el motivo del retiro temporal de Raiber Rodríguez tras Río 2016. Deseaba pasar más tempo con su familia y no perderse el nacimiento de su segunda hija. En 2021, retomó la práctica formal de la lucha.

En Acapulco, Rodríguez inició el torneo de los 60 kilogramos, con victoria 5-1 sobre Alexis Rodríguez de México. “La adrenalina, el escenario, México, estábamos en su casa. Había tensión. Gracias a Dios logré resolver durante el combate. Estuvo reñido al principio. Primero lo coloqué pasivo, lo mandé abajo para que defendiera, pero no le pude marcar.

Me dieron un punto por la pasividad. Para el segundo tiempo, me pusieron pasivo, a mí. Ya iba perdiendo el combate, él iba ganando por última acción. Ya casi faltando minuto 30 segundos, minuto 20, no quería perder esa clasificación. Saqué de mi voluntad, de mi esfuerzo, de lo que había entrenado. Gracias a Dios pude resolver a última hora y el combate concluyó 5-1″.

También te puede interesar: ¡Histórico! Lebron James

Por el cupo a París 2024 se deshizo del colombiano Dicther Toro 9-1 en cinco minutos y 44 segundos: “Ya para el segundo combate, tuve un rival fuerte. Que ha sido campeón Panamericano, Bolivariano, me había ganado dos veces ya en los Juegos Bolivarianos y en los Juegos Suramericanos y siempre estuvimos encontrándonos en competencia.

Yo le gané en los Centroamericanos y en los Panamericanos y ya con un poco más de confianza, gracias a Dios, resolví y gané el combate por superioridad técnica”, completó el luchador que llevará a la grecorromana venezolana a su séptima aparición en Juegos Olímpicos.

Venezuela suma a la fecha, doce cupos a París 2024: Yulimar Rojas en salto triple (atletismo); Alfonso Mestre en los 400 y 800 metros libres (natación); Douglas Gómez en pistola rápida 25 metros, y Leonel Martínez, trap (ambos en tiro deportivo); Omailyn Alcalá en los 57 kilogramos del boxeo, un cupo país en ciclismo de ruta; Patricia Ferrando (ecuestre, adiestramiento) y Luis Fernando Larrazábal (ecuestre, salto); Raiber Rodríguez (lucha grecorromana, 60 kilogramos); Betzabeth Arguello (lucha, 53 kilogramos); Soleymi Caraballo (lucha, 68 kilogramos) y Anthony Montero (lucha, 74 kilogramos).

elsiglo

YG