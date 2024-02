Miss Universo está comprometida con el empoderamiento femenino

La nicaragüense Sheynnis Palacios, actual Miss Universo, afirmó este martes estar comprometida un “101%” en generar un cambio trascendental en la sociedad que incluye, dijo, el empoderamiento femenino y un intercambio cultural.

Sheynnis Palacios afirmó estar comprometida en generar un cambio trascendental en la sociedad

“Hoy en día la nueva era de Miss Universo es eso: un intercambio de empoderamiento femenino, un intercambio cultural, en donde en una sola voz, en una temporada, se puedan ser escuchadas las historias de tantas mujeres alrededor del mundo, como hoy en día es escuchada la mía”, declaró la reina de belleza de 23 años durante una rueda de prensa en San José.

Palacios, que realiza su primera visita a un país centroamericano desde que se alzó con la corona en noviembre de 2023, afirmó que el haber sido elegida Miss Universo significó una bendición grande para ella y su familia, les cambio la vida.

Consideró además que su triunfo le dio una luz de esperanza a Latinoamérica, unió en una sola voz a todos como latinoamericanos, y que no es un responsabilidad, sino “una misión que Dios me ha puesto en este lugar para así ser la vocera de tantas mujeres, de tantas niñas que viven mi historia, y a través de mi historia motivarlas a que ellas también puedan luchar por sus sueños”.

El legado que quiere dejar la Miss Universo, según reveló, es inspirar a otras mujeres, principalmente a las niñas, para que sean mejores que ella, y animó por igual a las concursantes de eventos de belleza a asumir la responsabilidad de representar a su país con amor, y a sentirse orgullosas de sus raíces.

Las tortillas con queso y el mensaje a los nicaragüenses

Miss Universo realiza su primera visita a un país centroamericano

En cuanto a a qué sentimientos la embargan al visitar a un país que le acerca tanto a su “Nicaragua querida”, Palacios contó que a su llegada a Costa Rica, una mujer, de nombre Yessenia, le dio el regalo más hermoso desde que se encuentra fuera de su país, y fue el de “tortillas con queso”.

“Eso para mí valió oro. Me hizo recordar a mi mamita (abuela materna) cuando me palmeaba mis tortillas y me las daba para hacer desayuno, almuerzo o cena”, relató.

La reina de belleza aseguró que Costa Rica la he hecho sentir en su hogar y expresó su agradecimiento por el recibimiento y el amor que le han brindado, al tiempo que envió un mensaje a los nicaragüenses, tanto a los que residen en Costa Rica, en otros países, o en Nicaragua.

“A toda mi gente de Nicaragua quiero decirles que los admiro, porque somos un pueblo trabajador, luchador, resiliente”, subrayó, y sostuvo que gracias al apoyo de los nicaragüenses hoy es vocera de su país.

“Pusimos en el mapa mundial a nuestra bella Centroamérica, pusimos en el mapa mundial que Nicaragua está en Centroamérica y esto es gracias a ustedes”, agregó.

Luchen por sus sueños

Además, Palacios instó a los nicaragüenses a visionarse “en lo más alto” y a que no existe “nada más hermoso que cuando ves al pasado y te das cuenta que lo recorrido ha valido la pena, porque has crecido, porque sos una nueva persona y que vas a continuar por más fruto”.

“Y este mensaje no es solo para Nicaragua, este mensaje es para el mundo entero: amen su país tanto como yo amo al mío”, aseguró, señalando que siente el calor no solo de los nicaragüenses, sino el “apapacho” de todos los centroamericanos, por hacer historia al ser la primera centroamericana en alzarse con el Miss Universo.

Agradeció a Dios, a la vida y al empresario Carlos Valenciano, dueño de la franquicia de Miss Universo en Costa Rica y a los organizadores de su visita, por la oportunidad de hacerla sentir como en casa.

Sheynnis Palacios, licenciada en comunicación social por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), de Managua, es la primera nicaragüense y centroamericana que gana Miss Universo, cuya edición de 2023 se celebró el 18 de noviembre en El Salvador.

La reina aún no tiene fecha de retorno a Nicaragua.

EFE

CJL