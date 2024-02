¡Confianza en E-Rod!

La última vez que los D-backs se enfrentaron a los Rangers, hubo mucha desilusión en el clubhouse de Arizona cuando terminó el juego. Entonces, el primer encuentro entre los dos equipos desde el Juego 5 de la Serie Mundial le trajo malos recuerdos a Torey Lovullo.

El oriundo de Valencia se ha sentido muy augusto desde su llegada a Arizona

El capataz de los D-backs estaba viendo a algunos de sus jugadores practicar el bateo en un terreno trasero del Salt River Fields cuando el torpedero de liga menor Blaze Alexander se le acercó.

“Es una revancha de la Serie Mundial, hombre, ¿estás listo?” le preguntó Alexander a Lovullo.

“Sabes, cuando dijo eso, no lo había pensado mucho”, afirmó Lovullo. “Pero sí, la última vez que estuvimos en el mismo terreno, nos superaron [para ganar la Serie Mundial] y recuerdo hacer entrevistas después del juego y me dolió. Me dolió mucho”.

Aunque puede que el dolor persista aún, los D-backs están enfocados en prepararse para la temporada del 2024 y parte de ese proceso fue enfrentar a los Rangers el martes con el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez haciendo su debut.

La firma de Rodríguez

Los D-backs firmaron a Rodríguez por cuatro años y $80 millones durante el invierno, en parte porque se dieron cuenta de que necesitaban más profundidad monticular después de verse obligados a realizar un partido de “bullpen” en el Juego 4 de la Serie Mundial.

Por supuesto, entre la postemporada y la campaña regular, los resultados de los entrenamientos de primavera no importan a la larga. Entonces, el hecho de que Rodríguez permitiera cuatro carreras en una entrada y un tercio y los D-backs perdieran 10-3 no fue tan importante como el hecho de que el oriundo de Valencia saliera de su actuación sano y se sintiera bien con su material.

“Estaba colocando mis lanzamientos casi donde quería”, dijo Rodríguez. “Mi comando estuvo un poco desviado, pero en general me sentí bien. Mi velocidad estuvo justa donde la queríamos, alrededor de 90-92 millas por hora, a veces hasta 93, así que en general todo estuvo bien. Sólo la localización, un poco, pero para eso tenemos los entrenamientos de primavera”.

Los resultados de la primavera son importantes para los jugadores más jóvenes que intentan hacer el equipo, pero Rodríguez no tiene nada que demostrar. Tiene un historial de Grandes Ligas y sabe lo que tiene que hacer para estar listo para la campaña.

Se decantó por los D-backs

“Pensé que la bola estuvo saliendo de su mano bastante bien”, manifestó Lovullo. “En la primera salida, estoy satisfecho con lo que hizo. Sólo queremos subir ese conteo de pitcheos y dejarlo seguir aumentando”.

Lovullo y el gerente general Mike Hazen conocían a Rodríguez, ya que el trío estuvo en Boston cuando Rodríguez estaba afianzándose con los Patirrojos. Ésa fue una de las razones por las que Rodríguez eligió a los D-backs por encima de otros pretendientes.

“Ha sido mejor de lo que esperaba en todos los sentidos. Los compañeros de equipo, el estadio, los fanáticos, el personal, todo ha sido mejor de lo que esperaba”, expresó Rodríguez.

