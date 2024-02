En medio de un ambiente festivo y lleno de alegría, cientos de temporadistas comenzaron a movilizarse desde el fin de semana hacia las costas aragüeñas, para disfrutar de los tan esperados Carnavales 2024, siendo Choroní uno de los puntos más visitados por sus cristalinas aguas y encantadores paisajes.

Con el sol candente y el viento a favor Choroní se entrega al Carnaval playero

Desde tempranas horas, los visitantes han tomado Playa Grande y otros destinos de la localidad para disfrutar de las refrescantes aguas del Caribe. Las familias, parejas y grupos de amigos han aprovechado este asueto para compartir momentos de diversión y esparcimiento, en un ambiente seguro y lleno de tranquilidad.

Mientras tanto, las autoridades han desplegado un operativo especial para garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes durante la temporada. Se han implementado medidas preventivas en el punto de atención al ciudadano, así como un patrullaje constante por parte de la Policía Municipal de Girardot, quienes permanecen activos para atender cualquier eventualidad y brindar asistencia de forma inmediata.

Por su parte, el gobierno local ha dispuesto diversas actividades recreativas y deportivas para todos los temporadistas, así como un despliegue total de funcionarios del Cmdnna, que se encuentra realizando la verificación correspondiente de la permisología a menores.

Por otro lado, los comerciantes se encuentran entusiasmados y esperanzados con el inicio del asueto, por lo que esperan una significativa afluencia de temporadistas durante hoy y mañana, para así promover el turismo local y brindar una experiencia inolvidable a los temporadistas.

“NO SE HAN EXTRAVIADO PADRES”

Mary Boyer

Con motivo de las festividades carnestolendas de estos 2024, la directora del Sistema Integral de Protección del Niño, Niña y Adolescentes (Cmdnna) del municipio Girardot, Mary Boyer, informó que dio inicio el despliegue especial en la población costera de Choroní.

Este importante operativo se lleva a cabo en estricto cumplimiento de las instrucciones del alcalde Rafael Morales, quien tiene como objetivo prioritario garantizar la seguridad y el bienestar de los temporadistas durante el asueto.

“Desde el día sábado se inició este despliegue. Cabe recordar que estamos también desde el Terminal Central de Maracay garantizando la seguridad y el resguardo de nuestros niños y niñas. Esto comienza con las autorizaciones del viaje, para evitar los traslados ilícitos y que nuestros adolescentes se desplacen sin seguridad y sin conocimiento de su representante”, indicó Boyer.

De igual modo, señaló que hasta el momento “no se han perdido padres” durante la zafra, haciendo énfasis en que no se han reportado niños extraviados, pues a su juicio son los padres quienes se pierden de sus hijos en espacios concurridos.

“Hay que tener en claro las medidas de seguridad básicas al viajar, usar siempre el cinturón de seguridad, no exceder el consumo de bebidas alcohólicas, no perderse los padres y representantes, porque son los adultos los que se pierden a los niños y por supuesto disfrutar de estas jornadas recreativas sanamente y en familia”, concluyó.

CHORONÍ, DESTINO IDEAL

La alegría y el calor playero se viven en estos Carnavales 2024 en Choroní, donde personas provenientes de distintas partes del país se han congregado para disfrutar de todas las bondades que este mágico lugar tiene para ofrecer.

Desde las paradisíacas playas hasta la exuberante naturaleza que los rodea, Choroní se ha convertido en el destino preferido de aquellos que buscan vivir una experiencia única durante la temporada del Carnaval, bien sea mediante recorridos por distintos puntos, ríos y playas cristalinas y el disfrute y degustación de la gastronomía local, que tanto deleita a los paladares más exigentes.

En este sentido, los temporadistas han expresado su entusiasmo y satisfacción al disfrutar durante esta temporada, destacando la hospitalidad de sus habitantes y la calidez del ambiente que se respira en cada rincón del pueblo.

Yánez Celis

Al respecto, Yánez Celis, dijo: “Me gusta venir a Choroní porque es el paraíso de la tierra, un paraíso en el mar. Siempre vengo con la familia, es mi destino preferido. Hay mucha gente, pensé que iba a estar sola la playa, pero no, las personas decidieron venir a disfrutar de los carnavales a la playa.

Meredys Arrieta

Meredys Arrieta: “Yo soy de Caracas, es primera vez que vengo a Choroní. Vi fotos, vi sitios turísticos, sus playas y me vine. Estoy enamorada de toda esta belleza natural, ando con mi familia y el pensado es estar hasta el martes, realmente lo que he visto me ha gustado y con gusto pienso volver”.

Domingo Pereira

Por su parte, Domingo Pereira relató: “Vengo de Santa Cruz de Aragua, me gusta venir a Choroní porque hay muy buena atención, la gente del pueblo es muy amable, el clima es excelente. La playa es muy bonita, sus aguas cristalinas y uno la pasa sumamente bien. Hay seguridad, los precios están accesibles y se siente un ambiente muy festivo”.

Disten León

Disten León comentó: “De todas las playas de Venezuela mi preferida es Choroní. Siempre que tengo oportunidad vengo y claro que fue mi primera opción para estos carnavales. La playa está muy limpia, hay mucha seguridad, veo que hay puntos de recreación y eso es bueno para los niños. Vénganse todos a las playas, disfrutemos de lo nuestro, siempre sanamente y con precaución”.

También te puede interesar: Avanzan trabajos de rehabilitación de vialidad en el municipio Sucre del estado Aragua

LAS MASCOTAS TAMBIÉN DISFRUTARON

LAS MASCOTAS TAMBIÉN DISFRUTARON

Choroní, una de las localidades más hermosas y visitadas del estado Aragua, es el escenario perfecto para que las mascotas de los temporadistas disfruten de los Carnavales 2024, junto a sus respectivos papás o mamás humanos. Durante un día soleado y lleno de alegría, los amiguitos de cuatro patas se unieron a la diversión y vivieron momentos inolvidables en esta pintoresca playa.

En el marco de las festividades, los temporadistas no solo encontraron un lugar paradisíaco para descansar y relajarse, sino que también tuvieron la oportunidad de compartir estos momentos especiales con sus queridas mascotas. Choroní se convirtió en el destino preferido para aquellos amantes de los animales, quienes pudieron disfrutar de la compañía de sus leales compañeros en un ambiente seguro y amigable.

ZONA DE ZARPE ACTIVA

José Ayala

José Ayala, reconocido lanchero de Choroní, hizo un llamado a la calma e invitó a los temporadistas a disfrutar de las playas sin preocupaciones, luego de los días que se reportó mal clima y mar de fondo. Al respecto, Ayala aseguró que el peligro ha pasado y que todo se encuentra en total normalidad en esta hermosa localidad costera.

“El mar está tranquilo. Ya todo pasó. Estamos trabajando con normalidad, siempre con la precaución necesaria y cuidando a nuestros visitantes”, destacó.

Asimismo, recordó que en esta parte del litoral aragüeño cuentan con diversos destinos para que los temporadistas tengas unos carnavales felices y en familia. “Tenemos Chuao, Cepe, Tuja, San Andrés. También desde el malecón hacemos viajes hacia La Ciénaga, eso es todo un espectáculo. Así que no duden en visitarnos, por acá los esperamos, para brindarles la mejor atención y estos carnavales 2024”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MM