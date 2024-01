Lourdes Fútbol Club celebra su 20° aniversario

Considerado el deporte “rey”, el fútbol ha sido una pasión capaz de cambiar vidas a diario, siendo partícipe significativo en la vida de los niños y jóvenes que han decidido vivir este deporte.

Lourdes Fútbol Club cumple 20 años

El fútbol es una disciplina que no sólo fomenta la actividad física y la competencia deportiva, sino que también promueve valores indispensables en el desarrollo de niños, como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la inclusión.

La práctica de fútbol en edades tempranas es capaz de brindar a los más pequeños la oportunidad de desarrollar habilidades motoras, mejorar su condición física y promover un estilo de vida activo y saludable. Por su parte, el trabajo en equipo y la cooperación con sus compañeros no sólo fortalece su rendimiento deportivo, sino que también enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la colaboración y el respeto, que se convertirán en pilares fundamentales para su vida.

Como deporte, el fútbol ofrece a cada niño una plataforma para fomentar la integración social y la diversidad cultural, un tema bastante importante en la actualidad, que cada día se vuelve más importante en el correcto desempeño de la sociedad. En este sentido, el deporte une a niños y jóvenes de distintas culturas, procedencias y estratos sociales, que queda totalmente aparte cuando se complementan en una sola pasión, rompiendo barreras y construyendo lazos de amistad y compañerismo.

Un aspecto realmente importante en el mundo en el cual enfrenta desafíos de polarización y discriminación, el cual se está tratando de erradicar. Sembrando y reforzando valores en pequeños que están aprendiendo del mundo a su alrededor, canalizando sus emociones y motivándolos a esforzarse y superar desafíos.

Aporte del fútbol en el desarrollo de los jóvenes

Asimismo, el fútbol desempeña un papel fundamental en la vida de los niños y jóvenes, proporcionando beneficios físicos, emocionales y sociales significativos. La pasión por este deporte trasciende fronteras y culturas, uniendo personas de todo el mundo con una celebración de habilidad, estrategia y espíritu deportivo.

Crean atletas de alto rendimiento y conciencia social

Como parte integral de la sociedad, el fútbol continúa inspirando a generaciones futuras a través de su influencia positiva en la vida de quienes lo practican.

La escuela Lourdes Fútbol Club tiene 20 años llevando de la mano pequeños atletas, enseñando la disciplina del fútbol como estilo de vida y formando jugadores íntegros en la vida y en el deporte. Fundada el 21 de enero de 2004, por el profesor Francisco López y su esposa Maritza Dattellis de López, iniciando sus actividades en el campo de fútbol del Cuartel Páez.

El nombre del club es en honor a la parroquia y a la Virgen de Lourdes. Desde sus inicios, han trabajado por el desarrollo de los jóvenes que tienen en su plantilla deportiva, fomentando valores que lleven al individuo a ser mejor futbolista y excelente ciudadano.

Su filosofía sigue en pie desde el día uno, basada en la formación de talentos, enfatizando en que no sólo están formando una gran estrella del deporte, sino que están fortaleciendo los valores de una persona que se convertirá en pilar fundamental de la sociedad, siendo capaces de destacar y respetar a cada persona dentro y fuera de la cancha.

Palmarés del club

Entre sus victorias, destaca el campeonato estadal sub 18, campeones del municipio Libertador en la categoría sub 16, campeones de la Liga Maracay sub 10 y sub 18, campeones Liga Girardot en las categorías sub 10, sub 12 y sub 14.

De este modo, tanto los atletas como el equipo de entrenadores se preparan para un 2024 de éxitos, triunfos y trofeos llevados a casa acompañados de la dicha y la gloria, por lo que estarán participando en la Liga Girardot, además de su incursión en torneos invitacionales, ofreciéndole a sus atletas el importante desarrollo como futbolistas.

En este sentido, Lourdes Fútbol Club cuenta con 85 jugadores en su plantilla, de los cuales la mayoría son masculinos. Manejando las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, además se plantearon como meta conformar dos categorías netamente femeninas, brindándoles también a las niñas un espacio para desarrollarse y destacar en este deporte en su mayoría dominado por hombres, sentando un precedente en el municipio.

Cabe resaltar, uno de sus principales objetivos es fomentar el desarrollo del fútbol de manera organizada, no sólo apoyando el talento deportivo de cada atleta, sino reforzando los valores éticos y morales, tales como disciplina, constancia y trabajo grupal.

A su vez, para este club de fútbol con amplia trayectoria en la entidad, la importancia no recae solamente en moldear niños para convertirlos en excelentes deportistas, sino en enfocar y sembrar el deporte de modo que puedan usarlo una vez que lleguen a la adultez.

Fútbol VS redes sociales

En la actualidad, se vive en una era digital, donde la juventud dedica horas de sus vidas a las redes sociales y videojuegos, que, en un uso moderado, no afectan la salud, sin embargo, usado de manera irresponsable puede marcar una pauta importante en el comportamiento y desarrollo de cada persona, por lo que el trabajo de cada academia deportiva es implementar la disciplina y quitar el estigma hacia los deportes y la actividad física.

Actualmente, Lourdes Fútbol Club realiza sus prácticas en el campo de Fútbol de la Universidad Politécnica Territorial del estado Aragua.

Finalmente, en consecuencia con su semana aniversario, el sábado 27 de enero estarán festejando con un hexagonal en la categoría sub 14, con escuelas foráneas y regionales.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

