A juicio de Rodrigo Campos, presidente de Primero Justicia en Aragua, el aumento del Bono de Guerra anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, es una medida antiobrera por parte del Gobierno, que no les da oportunidades a los venezolanos de prosperar en el país.

Aumento del Bono de Guerra es una medida antiobrera

“Yo creo que Maduro es antiobrero, acaba con los derechos de los trabajadores. Los venezolanos tenemos derecho a un salario digno”, expresó.

MEDIDA ANTIOBRERA

El dirigente político recordó que la base de todo lo concerniente al salario, está contemplado en la Constitución, que establece ingresos acordes a la canasta básica alimentaria.

Además rechazó que el Ejecutivo no haya aumentado desde hace dos años el salario mínimo de los trabajadores, afirmando que los 130 bolívares actuales que se perciben no le permite a los venezolanos a optar a nada.

“Del salario se desprende las prestaciones, las vacaciones, los demás cálculos de los derechos de los trabajadores.

MISERIA Y SUELDOS DE HAMBRE

Los venezolanos estamos cansados de esta política de miseria y sueldos de hambre, trabajar para estar en un país que no te permite acceder a un crédito bancario, que no te permite superarte, no te permite hacerte de una propiedad o un automóvil; y todo esto es por el deterioro económico de la gestión de Nicolás Maduro”, recalcó.

Por último, rechazó que el Gobierno nacional si haga inversiones en otros eventos, y no se dedique a los asuntos de real interés del pueblo. “Para Carnaval sí hay plata, para que los gobernadores hagan conciertos y fiestas de Navidad, hay plata. No hay plata para que los trabajadores ganen lo que se merecen”, concluyó Campos.

LINO HIDALGO | elsiglo

