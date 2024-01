Comenzó la consulta sobre Ley de Regularización de ONG

El Bloque Parlamentario de la Patria, conformado por los diputados de la Asamblea Nacional, Legisladores del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua y concejales del municipio Girardot, llevaron a cabo durante la mañana de este sábado una importante consulta popular sobre el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y afines.

Ricardo Molina, jefe del bloque parlamentario de la Patria

SECTORES SOCIALES

La actividad tuvo lugar en las inmediaciones de la plaza Girardot, donde los integrantes del bloque, en compañía de la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, y miembros del poder popular se congregaron para escuchar y consultar a los diferentes sectores sociales sobre esta ley, con el objetivo de recoger opiniones, sugerencias y propuestas que contribuyan a su mejora.

Al respecto, el diputado Ricardo Molina, jefe del bloque parlamentario de la Patria, informó que durante la jornada se debatieron los 18 artículos y 5 capítulos de la Ley, la cual fue aprobada en primera discusión hace pocos días por la Asamblea Nacional.

La gobernadora KARINA Carpio participó en la jornada

“Hoy nos vinimos a la plaza Girardot de Maracay con el parlamentarismo de calle, la discusión publica del proyecto de Ley aprobada ya en primera discusión sobre la Fiscalización, Regularización y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a fines. Dimos lectura a los artículos planteados y fueron debates durante esta importante actividad”, manifestó Molina.

LEY DE REGULARIZACIÓN

Asimismo, resaltó que una vez leído los artículos, los legisladores, concejales y diputados deberán promover dicha ley en cada uno de los 18 municipios que conforman la jurisdicción, para así evitar financiamientos a ONG para el terrorismo.

Además, aseveró que este instrumento legal asegura la estabilidad política del país, misma que se viene trabajando desde el Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra construyendo la estabilidad política, económica y social de la nación.

Poder Popular acudió al llamado de los parlamentarios

“Esta Ley tiene como principal objetivo garantizar la paz, transparentar los recursos que se administran a través de las ONG para las buenas causas, para el bien común, para la satisfacción de las necesidades, no para la conspiración, no para el terrorismo, no para la desestabilización”.

También te puede interesar: Avanzan trabajos en el sistema de alumbrado público de Girardot

Para finalizar, agregó que la Ley será de gran utilidad para regular y hacer seguimiento a las organizaciones, las cuales tendrán como único fin la satisfacción de las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas, y otras fijadas en los estatutos de dicho documento legal.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

YG