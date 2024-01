José Alguacil prefiere ser cauteloso con los Leones

Leones del Caracas, campeón defensor de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tuvo un saldo de 1-1 en el arranque del Round Robin de la temporada 2023-2024 y José Alguacil, su mánager, está consciente de que en esta etapa no existe margen para letargos.

El timonel dejó claro que presta atención a los resultados por jornada, pues en la ronda semifinal los errores se pagan con creces.

“Soy una persona bastante clara que va paso por paso. No trato de analizar la siguiente semana, si no ha concluido una. Hay que estar atento a los juegos que se producen día tras otro. En el Round Robin siempre hay que salir a triunfar como si no hubiera mañana. Sé que, si ganamos, vamos a estar bien”, explicó el estratega, cuyo equipo retaría el viernes a Cardenales de Lara (0-3) en el Estadio Monumental de Caracas-Simón Bolívar.

Para Alguacil, que en cada uno de sus tres certámenes al frente de la tropa avileña fue capaz de guiarla a la postemporada, competir en la Fiesta de Enero -en la que cada club efectuará 16 presentaciones en el todos contra todos- es de alta exigencia. A su juicio, los jugadores deben afrontar cada tope como si fuera el último de una campaña.

¿La razón? Considera que si un conjunto pierde de manera regular y cree que puede lograr una remontada al final del mini torneo, podría “dormirse en los laureles” porque cada éxito de sus adversarios complicaría sus opciones de conseguir uno de dos cupos a la Gran Final.

“En el Round Robin siempre debes encarar cada choque como si fuera el séptimo y definitivo de una finalísima. Las victorias cuentan y no es fácil conseguirlas porque todos los equipos se reforzaron para ser más competitivos. Todos los rivales se han armado y uno debe buscar la manera de superarlos. Estamos preparados para afrontar esta ronda que es donde debemos estar ahora mismo”.

Aunque es temprano para analizar el desempeño de Leones, que estaba a 1.0 partido de distancia de los líderes Tiburones de La Guaira (2-0) y Bravos de Margarita (2-0), el capataz pretende que sus pupilos se enfoquen en sus actuaciones sin prestar atención al desempeño de sus adversarios. Cree que eso garantizaría su óptimo desempeño en los diamantes.

“En el Round Robin todavía queda mucha por cortar y por eso la situación es cambiante cada día. Nosotros no vamos a estar pendientes de lo que hagan los otros clubes, sino de aquello que nosotros podemos realizar. Hay que ejecutar las jugadas adecuadas en cada situación para ser exitosos”, añadió Alguacil, quien afirmó que revalidar el cetro de la LVBP no le genera presión a Leones, la novena más ganadora del circuito invernal con 21 títulos.

“No sé quién aseguró que Caracas tiene un gran peso sobre sus hombros por lograr el bicampeonato (segunda diadema sucesiva). La verdad es que en la justa 2022-2023 teníamos más presión porque el equipo tenía 12 años sin consagrarse. Ahora, en la zafra 2023-2024, lo único que queremos es demostrar de lo que somos capaces”.

