Marjorie de Sousa confiesa porque se fue de Venezuela

La actriz venezolana Marjorie de Sousa abrió su corazón en el mes de diciembre de 2023 para develar la verdadera razón que la obligó a irse de su país natal, tras estar radicada en México desde hace mucho tiempo.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación mexicanos que la protagonista de telenovela manifestó que ella no dejó a Venezuela por temas políticos, pues lo hizo para crecer profesionalmente en otras fronteras.

“Yo me fui porque me salió un contrato afuera, por trabajo me fui, pero gracias a mi carrera yo pude ver a mi mamá, a mis hermanos, a mi cuñada y ahí se empezaron a ir todos”, expresó Marjorie de Sousa en la entrevista que le realizaron en México.

Además, la mujer recalcó que su hijo Matías es un venezolano de “pura cepa”. Sin embargo, lleva la nacionalidad mexicana.

Finalmente, la expareja del actor Julián Gil expresó que quiere volver a su nación natal para reencontrarse con su cultura, aunque actualmente no está en sus planes.

“Espero en algún momento regresar, aunque digan que la situación mejoró, hay cosas que veo que la verdad digo, todavía no”, fueron parte de las palabras de Marjorie en medio de la entrevista.

