Julián Gil manda mensaje a Marjorie de Sousa

Recientemente, Marjorie de Sousa se declaró abierta a que su hijo Matías tenga un reencuentro con su padre Julián Gil, siempre y cuando sea un encuentro “desde el amor”. Ante dichas declaraciones Gil alzó la voz.

“Me parece perfecto que se los haya dicho a ustedes, pero de alguna manera pienso que si se lo tiene que decir a alguien es a mí, pero esperando esa llamada ¡claro que sí! Si es desde el amor como dice ella, ¡también!”.

Tan dispuesto está que durante la inauguración de su restaurante Isola en Ciudad de México mandó un saludo a la venezolana y a su pequeño a través de Mezcal TV.

“Que los quiero mucho. La verdad es que los quiero mucho y bueno, que el tiempo acomode las cosas como tiene que ser; que los quiero mucho a todos, a ella, al nene, a todos los quiero mucho”.

No solo a ellos, también a su nuevo proyecto culinario. “Es como un sueño cumplido, es el resultado de muchos sacrificios. Mi primera oportunidad con 15 años, mi primer trabajo fue lavando platos, fui ascendiendo; de lavaplatos pasé a ayudante de cocina, a cocinero, después me fui al salón, conozco todas las áreas de los restaurantes”, dijo. “Inclusive mi primer restaurante lo tuve a los 25 años, es una industria, es un negocio que me apasiona y que conozco muchísimo”.

Respecto a su boda con Valeria Marín, quien fuera conductor de Siéntense quien pueda (Univision), confesó que tendrá que esperar. “El anillo está allí, ya nosotros de alguna manera estamos casados. Nos sentimos casados, sentimos que somos una pareja”, aseveró.

“Queríamos casarnos en este año, pero entre el proyecto que estoy, que es un proyecto bastante ambicioso y el trabajo de ella, queremos hacerlo para el año que viene, quizás a mediados del año que viene, pero la verdad es que no hay prisa”.

