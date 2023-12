A Diosa Canales le prohibieron la entrada a Guyana

La vedette venezolana Diosa Canales informó a través de las redes sociales que no fue permitido su ingreso a Guyana.

En este sentido, la criolla se dirigió a sus fanáticos de Guyana, quienes no pudieron disfrutar de su presentación el sábado 23 de diciembre de 2023, por inconvenientes con migración.

A través de sus historias de Instagram Diosa Canales develó que el viernes 22 diciembre del mencionado año, vivió un momento incómodo tras llegar al lugar, pues no la dejaron entrar porque su pasaporte tenía el mapa de zona en reclamación.

“Por esta tontería no me dejaron pasar incluso tengo que anunciarle a todos los venezolanos que en su pasaporte tengan ese mapita no los van a dejar ingresar a Guyana, es algo que ellos no han anunciado, lo tienen como guardado, pero yo les estoy avisando, ya han devuelto a varios venezolanos por este misma situación”, expresó la cantante criolla en el video.

Por ese motivo, Diosa Canales se disculpó con sus seguidores y expresó que, “me tocará resolver con Carol quien es la empresaria que me está llevando, para ver qué manejo se le puede dar a esta situación porque se están viendo perjudicados mis eventos y mi trabajo”.

De igual manera, la artista manifestó que la productora que llevaba la batuta de su show en Guyana hizo todo lo posible para que se logrará, pero las cosas se les escaparan de las manos.

