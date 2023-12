Una Navidad con muchas patitas

Rabito’s hoy se vistió de Navidad para llevarle a los lectores aragüeños lo mejor de los consentidos de la casa, nuestros guardianes, amigos, hijos, mejores amigos; esos seres que impregnan de amor, no sólo la Navidad, sino nuestras vidas.

Esta Navidad hay que velar por el bienestar de nuestras mascotas

SHADAY RIVAS GUERRA

Tengo cuatro mesecitos mis papis Argelis Rivas y Ángel Guerra, junto a mis hermanitos Yander y Alexay me recibieron en su casita y en sus corazones desde que tengo mes y medio, me siento muy feliz con ellos porque me han demostrado mucho amor, aunque a veces se pasan de apapachos, no los culpo, sé que soy adorable.

Shaday

Soy muy juguetona, consentida y comilona, que bueno que mi familia humana cumple con todos mis caprichos y a cambio de eso, siempre estaré para cuidarlos, porque soy chiquita, pero muy fuerte.

PANDA JOSÉ MÉNDEZ SILVA

Tengo 10 años de edad, pero alto ahí humanos, no soy ningún anciano, me sobra la energía para llenar de amor a mis padres humanos, Amanda Silva y Moisés Méndez y hasta a mi abuelita Nilka la lleno de besitos perrunos y la verdad es que soy muy consentido.

Panda

A veces me pongo gruñón, pero como pueden ver en esta foto, la Navidad me pone muy contento, espero encontrar algún regalo debajo del árbol.

KYRA DEUS

Tengo un añito de travesuras y rasguños junto a mis esclavos humanos, pero como soy de buen corazón, los quiero como si fueran mis iguales, sólo que me hago de rogar, porque cuando se es de la nobleza, hay que darse su lugar.

Kyra

Esta Navidad deseo mucho pollito y galletitas, además de los apapachos de mis humanos, porque aunque me hago la difícil, me gusta recibir mucho amor.

LILLY

Hola lectores, soy Lilly, y aunque mis humanos digan que me rescataron, la verdad es que yo los rescaté a ellos; al principio fueron mi supuesto “hogar temporal”, ¿temporal dijeron?, já, no contaban con mis encantos.

Lilly

Y que bueno que pudimos quedarnos juntitos, porque esos adorables humanos no hubiesen podido soportar la cuarentena sin todo el amor y los cuidados que yo les di, por eso, esta Navidad sólo puedo pedir que nuestra familia siempre esté unida.

LUCAS RAMÓN

Estas palabras vienen del cielo de los peluditos, mi nombre ya lo habrán escuchado, porque muchos de ustedes trataron de ayudarme para mi operación en un país lejano, pero Diosito tenía otros planes.

Lucas

Ahora me convertí en un ángel perruno que ha inspirado a muchas personas a ayudar a muchos otros peluditos a través de una fundación que lleva mi nombre. Así que muchos perritos tendrán la barriguita llena esta Navidad.

¡Ah! Por cierto, si alguien maltrata a alguno de mis hermanitos de cuatro patas que viven en las calles, hablaré con el señor gordo del Polo Norte para que no les traiga ningún regalo.

NIÑA LINDA OCHOA PÉREZ

Tengo cuatro años y me encanta jugar, dormir, comer y cuidar mucho a mi familia, aunque una enfermedad en mis huesitos hace que mis movimientos sean limitados, nunca dejo de sonreír porque tengo unos humanos extraordinarios.

Niña

Soy la consentida de la casa, así que por supuesto que Santa me tendrá en su lista de niños buenos.

DUQUE

Soy el perrito más dulce del universo, soy juguetón y me encantan los abrazos de mi familia humana, yo a cambio los dejo llenos de baba, admito que a veces soy un poco egocéntrico, ya saben, cosas de hijo único, por eso mi veterinario dice que soy el perrito más consentido que ha visto.

Duque

Esta Navidad sólo quiero que en mi casita haya mucha alegría a pesar de que este año faltará una persona en la mesa, porque una familia siempre está unida sin importar la distancia, porque este es un amor que traspasa fronteras.

EU CHAN

Soy una consentida de 16 años, pero con un espíritu muy joven, así que ando detrás de Santa a ver qué me trae esta Navidad. Yo para eso me he portado bien, cuidando a mis humanos, porque soy la guardiana de mi familia.

Eu Chan

Llegué un día a sus vidas para alegrarlos, porque habían perdido a un peludito que querían mucho y aunque llegué malherida, con mucho amor me curaron y aunque conservo cicatrices, es el recordatorio del lazo que nos une.

JACINTO

Corrijo, no soy ningún “Jacinto”, que quede claro que soy “El Negro Jacinto”, un rompe corazones y que, quién no podría derretirse con mi belleza, si soy todo un bombón intensamente amoroso.

Jacinto

Mi familia humana dice que soy “muy tremendo”, no sé qué significa eso, pero debe estar asociado con lo especial que soy y por eso es que soy tan amado y consentido por todos.

ROCCO JOSÉ

Sí, tengo un nombre rudo y una cara aún más ruda, pero la verdad es que soy un amor, no me meto con nadie, sólo con el extraño árbol de luces, adornos que me parecía muy sospechoso así que lo envié a mejor vida.

Rocco

Soy un niño perruno muy amado, sobre todo porque tengo dos familias, por eso soy privilegiado.

LOCKY

Esto de la Navidad me fascina, ese árbol que pone mi Karen todos los años sólo para que yo juegue, me parece una idea excelente, tiene unas luces que me vuelven loco y unas bolitas y adornitos sólo para que yo me distraiga lanzándolas al suelo; rápidamente la humana corre a recogerlos y colgarlos de nuevo, un juego muy dinámico entre nosotros dos.

Locky

Mi Karen también me llama “parlanchín”, pero yo solamente quiero que ella sepa lo que estoy haciendo en todo momento, por eso maúllo fuerte. También soy cariñoso y juguetón.

COFFE

Soy un gruñón muy adorable, así que no te confíes, que sea así de esponjosito no quiere decir que cualquier humano pueda venir a apapacharme, eso sólo se lo permito a mi familia humana, así que aléjate desconocido.

Coffe

Me gusta mucho salir de paseo y jugar con mi familia, la Navidad, bueno, no sé qué decir al respecto, sólo que a mis humanos les encanta y yo me dejo llevar, así que Feliz Navidad queridos lectores.

