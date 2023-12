Los Grammy homenajeó medio siglo de historia del hiphop

La Academia de la Grabación de EEUU, organizadora de los prestigiosos premios Grammy, homenajeó medio siglo de legado del género hiphop con un evento especial desde el recinto YouTube Theatre de Los Ángeles emitido este domingo por la cadena CBS.

Queen Latifah

Will Smith

Grupo estadounidense De La Soul, durante en el homenaje por los 50 años del hip-hop

Un tributo de dos horas de duración al que no faltaron ganadores del Grammy en las últimas décadas, así como leyendas y bandas señeras del rap americano tales como Three 6 Mafia, Queen Latifah, Akon, Cypress Hill, Will Smith y DJ Jazzy Jeff, Public Enemy, Rakim, Rick Ross o 2 Chainz, entre muchos otros.

Además, hubo apariciones especiales de figuras como Chloe Bailey, Regina Hall, Jennifer Hudson, Machine Gun Kelly, Lin Manuel Miranda, Folake Olowofoyeku, Seth Rogen y Jelly Roll.

Como “una muestra especial para celebrar en profundidad la historia del género y su monumental impacto en la cultura de todo el mundo”, así definió la Academia de la Grabación esta cita a la que también asistieron varios miles de personas en directo.

Dejando atrás las superadas luchas entre el rap de la Costa Oeste y el de la Este, la cita celebró la trayectoria de leyendas de uno y otro lado con un público repleto de gorras planas y chaquetas de estilo ‘bomber’ que cabeceaban al ritmo mientras se reproducían aclamados temas de Notorious Big, Drake, Jay-Z o The Lox.

HISTORIA

Históricamente el barrio del Bronx en Nueva York se considerada el lugar del nacimiento del hiphop, y la fiesta organizada por DJ Kool Herc el 11 de agosto de 1973 se reconoce como el acontecimiento que propiciaría los primeros pasos de la transformación musical que presenciaría el mundo en años posteriores.

Esa fecha y ese lugar fueron recordados en multitud de ocasiones durante la fiesta mientras retumbaban los bombos y los platos con las actuaciones de un sinfín de rostros conocidos como el del actor Will Smith y Dj Jazzy Jeff, Queen Latifah o Three 6 Mafia, entre muchos otros.

La próxima gran fecha de la Academia de la Grabación de EEUU es la 66 entrega de los Grammy, prevista para el próximo 4 de febrero en Los Ángeles con las artistas SZA, Taylor Swift, Olivia Rodrigo y Miley Cyrus como principales favoritas a los máximos galardones.

