Introducen recurso ante el TSJ para anular elecciones en la FVB

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) está llevando a cabo el proceso de elecciones ilegales (pautado para los siguientes días), sin los estatutos aprobados por la Asamblea y tampoco registro oficial, afirmó este lunes, Álvaro González, presidente suplente de dicho ente federativo.

Álvaro González: “Están recogiendo los formatos para poder tener las candidaturas correctamente, lo que indica que es otro vicio más de este proceso eleccionario”

“Han nombrado una comisión electoral con un cronograma incorrecto y no han revelado los miembros de la plancha que se inscribió”, apuntó el dirigente, quien tiene la firme posición de darle un cambio rotundo a la FVB.

Recalcó que los estatutos “no aprobados por la Asamblea”, no han sido presentados y registrados ante el Saren y las autoridades como el IND y FIBA. “Es decir, de una manera ilegal nombraron a una comisión electoral que una vez que fue designada, a pocos días de la fecha de las elecciones, es que salió a relucir un cronograma electoral donde decía que ellos estaban operando desde el gimnasio José Joaquín “Papá Carrillo” en Parque Miranda, cuando la sede de la Federación, según los mismos estatutos, establece que es en El Paraíso en el Distrito Capital”, detalló.

El dirigente hizo pública su posición cuando seleccionaron a los integrantes de la comisión electoral. “Se hizo en el marco del Campeonato Nacional U14. Desafortunadamente y para la importancia que reviste una elección de este tipo, se llevó a cabo en las gradas de un gimnasio; fue de muy mal gusto. Pienso que están subestimando y restando importancia al proceso electoral”. Y aclaró, “la FVB no le pertenece a X o Y persona, es un ente nacional”.

González destacó que para darle un cambio al contexto actual dentro de la FVB, él, junto a un grupo de dirigentes responsables y comprometidos con el deporte, intentaron hacer conexión para inscribir la plancha y participar en el proceso eleccionario “y no fue posible por distintos motivos”.

“La Federación ha tenido problemas para recibir las candidaturas correctamente”, acotó.

Puntualizó el presidente suplente de la FVB, que la única plancha “que aparece en fotografía” hizo su inscripción bajo una serie de irregularidades.

“Es la de Antonio Coelho y un grupo de personas que están en una fotografía que circuló por las redes; hasta hoy, no se sabe ni siquiera quiénes son los integrantes de esa plancha, los nombres de las personas, porque no lo han hecho público”, enfatizó.

– Y tenemos información que ellos apenas están recogiendo los formatos para poder tener las candidaturas correctamente, lo que indica que es otro vicio más de este proceso eleccionario – subrayó.

“Lo esencial, es que participen todos los llamados por la ley a votar y no los seleccionados a dedo por las autoridades que se quieren reelegir. Por ello es la ley del deporte, para evitar esta clase de trampas; en ella se establecen cláusulas o válvulas de seguridad, la primera, que el padrón electoral se toma de la base de datos del registro nacional del deporte y no de lo que le provoca avalar a la junta directiva de turno en la federación; la segunda, el CNE debe obligatoriamente brindar su apoyo logístico y tecnológico en todo el proceso, lo cual aquí no ha existido en este caso. Y una tercera válvula de seguridad, que ya impuso la sala electoral en el caso de la misma FVB en 2017, que no se admite el voto a través de delegados. Deben votar todos”, especificó.

González indicó que han introducido un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral, aseverando que están a la espera de las respuestas convincentes. “Igualmente lo hicimos ante consultoría pública del IND, por lo que estamos esperando su pronunciamiento”, apuntó.

Precisó, que Ramón Romero, que pertenece al Consejo de Honor de la FVB (de la junta directiva actual) se encargó de redactar el documento.

Se está solicitando, dijo, que la comisión electoral seleccionada hace días se anule, con el objetivo de realizar otra convocatoria en primera instancia, para designar a los integrantes de una nueva estructura comicial, bien sea por Asamblea o por CNE.

También te puede interesar: Toros de Aragua recibió la visita de la FVB y el IRDA

En ese sentido expuso, que es necesario realizar unas elecciones limpias, transparentes y apegadas a los estatutos de la Federación Venezolana de Baloncesto, y de la Ley del Deporte. “Es sólo lo que estamos pidiendo, que se apeguen a las leyes y los estatutos de la FVB, cosa que ellos han estado fallando y violando todos los preceptos legales”.

HBRI. | elsiglo

YN